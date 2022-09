Koffee With Karan 7 : Ananya Panday a-t-elle eu un rendez-vous avec Vijay Deverakonda alors qu’elle sortait avec Ishaan Khatter ? Karan Johar CLARIFIE sa déclaration “scandaleuse”

Karan Johar s’est souvent retrouvé dans une mare de polémiques grâce à ses propos sur Café avec Karan 7. Le cinéaste qui anime l’émission a été critiqué en ligne pour plusieurs raisons, notamment sa partialité envers Janhvi Kapoor plutôt que Sara Ali Khan. C’était après Ananya Panday et Vijay Devérakonda‘s épisode que l’hôte s’est retrouvé dans un autre problème. Il aurait suggéré qu’Ananya soit allée à un rendez-vous avec Vijay Deverakonda alors qu’elle était en couple avec Ishaan Khatter. Cela a attiré beaucoup d’attention. Maintenant, Ishaan est apparu dans l’émission et le sujet a de nouveau attiré l’attention.

La déclaration scandaleuse de Karan Johar

Alors qu’Ishaan Khatter est apparu avec Katrina Kaif et Siddhant Chaturvedi sur Koffee With Karan 7, Karan Johar a tenté de clarifier la déclaration. Il a déclaré qu’il n’avait pas essayé de laisser entendre que quelque chose se préparait entre Ananya Panday et la star de Liger Vijay Deverakonda alors qu’elle sortait encore avec Ishaan. Il aurait déclaré dans l’émission : “Je lui ai dit : ‘Tu es sortie avec Vijay en sortant avec Ishaan’. Elle m’a dit : ‘Tout était amical’. Ils n’ont pas dû aller à un rendez-vous que je ne voulais pas dire”. Siddhant a alors essayé de se moquer et a demandé avec esprit ce qu’il essayait de dire exactement. Katrina s’est également excitée et a dit : “C’est scandaleux.” Ishaan n’a pas prêté beaucoup d’attention à cela et a dit: “Tout amour.” D’accord alors !

Ishaan Khatter parle de son ex-petite amie

Dans l’émission, Ishaan Khatter a confirmé qu’ils avaient maintenant rompu. Il a mentionné qu’il aimerait l’avoir comme amie pour le reste de sa vie. Ishaan a même grondé Karan Johar pour avoir été “méchant” envers Ananya Panday tout en discutant de leur rupture avec elle. Il a objecté que l’hôte continuait à forer et à griller Ananya et peu importe qui avait rompu avec qui. Il a mentionné qu’il est maintenant totalement célibataire.