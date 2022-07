Koffee With Karan 7 : Akshay Kumar soulève Samantha Ruth Prabhu dans ses bras en entrant dans le spectacle ; juge des internautes et actrice troll Pushpa

Koffee With Karan 7 fait sensation sur Internet. L’hôte Karan Johar a été critiqué après chaque épisode, d’abord il a été accusé d’avoir favorisé Ranveer Singh par rapport à Alia Bhatt, plus tard, il a été qualifié d ‘”oncle garce” pour avoir déclassé Sara Ali Khan et édifié Janhvi Kapoor. Et maintenant, le centre d’intérêt du troll a été déplacé de Karan Johar à Samantha Ruth Prabhu. La promo d’Akshay Kumar et Samantha Ruth Prabhu est sortie et comme KJo l’a promis, ce sera l’épisode le plus hilarant de tous et nous lui faisons confiance. Au début de la promo, nous voyons Akshay soulever Samantha dans ses bras alors qu’il l’amène sur le canapé de l’émission. Et ce geste n’a pas été bien accueilli par les téléspectateurs et ils jugent et critiquent l’actrice de Pushpa pour la même chose.

Samantha Ruth Prabu est devenue assez “ouverte” après son divorce, disent les trolls

Alors que la promo devient virale, Sam a été critiquée pour être trop “active” et “ouverte” après sa séparation d’avec Naga Chaitanya. Un utilisateur a écrit : “Après le mariage, son activité (sur l’action) a augmenté, après le divorce beaucoup plus augmenté”. Un autre utilisateur a remis en question leur alchimie et a écrit : ” Waah ! Je pensais qu’ils seraient gênants l’un avec l’autre, mais c’est le contraire… mais encore une fois, elle ressemble à Raveena et Twinkle (IYKYK) :D”. Un utilisateur a exprimé son inquiétude si Sam gâcherait son image après le spectacle, ” J’espère que Samantha ne gâchera pas son nom après ce spectacle “. Un utilisateur a prédit lors du divorce d’Akshay, “Je suppose qu’un autre divorce va bientôt arriver”.

La chimie d’Akshay Kumar et Samantha crée beaucoup de feux d’artifice avant que l’épisode ne soit diffusé. Nous nous demandons ce qui se passera lorsque l’émission sera diffusée. Alors que dans cette promo, Akshay est vu en train de dire qu’il a un partenaire en Sam pour fouiller Karan Johar et ils prendront son cas. Alors que Samantha est vue en train de dire qu’elle ne se plaint pas après que Karan Johar a souligné comment Akshay l’a prise dans ses bras.