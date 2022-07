Koffee With Karan 7: Akshay Kumar donne des conseils de mariage à Alia Bhatt-Ranbir Kapoor et Katrina Kaif-Vicky Kaushal – Découvrez

Café avec Karan 7Le nouvel épisode de a été abandonné récemment. Akshay Kumar et Samantha Ruth Prabhu, les deux stars pan-indiennes étaient les invitées du Koffee Kouch. Le dernier épisode de Koffee With Karan était amusant car Akshay et Samantha étaient à la fois hilarants et pleins d’esprit. Au cours de la ronde de tir rapide du KWK7 épisode, on a demandé à Akshay Kumar quel conseil donnerait-il aux deux duos nouvellement mariés – Alia Bhatt-Ranbir Kapoor et Katrina Kaif-Vicky Kaushal.

Conseils de mariage d’Akshay pour Ranbir Kapoor-Alia Bhatt

Dans l’émission de chat de Karan Johar, il y a toujours du piquant et du drame et la vie personnelle des stars est également discutée et cela s’est également produit avec Samantha et Akshay. Alors que d’une part, Samantha Ruth Prabhu a récemment divorcé, d’autre part, Akshay Kumar profite de son bonheur conjugal depuis plus de 20 ans. Lorsqu’on lui a demandé quels conseils de mariage il donnerait à Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, Akshay n’a pas tardé à répondre : “Femme heureuse, vie heureuse.” Ranbir Kapoor et Alia Bhatt se sont mariés le 14 avril. La Brahmastra le duo attend son premier enfant ensemble.

Conseils de mariage d’Akshay pour Katrina Kaif-Vicky Kaushal

Lorsqu’on a posé à l’acteur de Bachchhan Paandey la même question que Katrina Kaif et Vicky Kaushal, Akshay Kumar a eu une réaction intéressante. Il posa une main sur sa tête comme s’il se souvenait de quelque chose. Akshay a dit qu’il la connaissait très bien. Il ajoute: “Alors ne…” alors que Karan Johar l’interrompait en disant: “Ne me mets pas en colère?” Akshay a demandé pourquoi il dirait qu’il n’est pas marié à Katrina avant de donner sa réponse. Le conseil d’Akshay à Katrina est : “ne mange pas son oreille (celle de Vicky), grignote juste lentement.” Et à Vicky Kaushal, il demande de lui faire une salle de gym à domicile pour qu’il la voie plus souvent.

Samantha et Akshay sur Koffee avec Karan

Samantha Ruth Prabhu et Akshay Kumar ont tous deux apporté une énergie incroyable à l’ensemble de Koffee With Karan. Bien que ce soit les débuts de Samantha, Akshay a été un vétéran de la série. Les fans ont adoré leur camaraderie ensemble.