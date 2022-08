Koffee With Karan 7: Aamir Khan se fait brutalement troller pour avoir accidentellement nommé Rohit Shetty comme joueur de cricket; les internautes disent “Merci pour les rires”

Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan Est apparu sur Café avec Karan 7 et s’est bien amusé. Les stars de Laal Singh Chaddha ont parlé de tout et de rien sous le soleil. Aamir Khan était censé être de sa meilleure humeur. Ses one-liners tueurs sont devenus un succès parmi les masses. Cependant, il est aussi devenu la cible des trolls ! Au cours de la ronde de tir rapide, Aamir Khan a été invité à nommer trois joueurs de cricket. Accidentellement, il a nommé Rohit Shetty au lieu de Rohit Sharma et cela a déclenché un festival de mèmes sur les réseaux sociaux.

Aamir Khan s’est même trompé sur le nom de l’acteur de Super 30. Au lieu de Hrithik Roshan, il a pris le nom d’Akshay Kumar.

Entertainment News : Découvrez les tweets ci-dessous :

Je ne peux pas surmonter ce rohit shetty Saurabh (@woahsaurabh) 4 août 2022

En tant que vrai fan de Rohit Nous boycottons #LaalSinghChaddha ??? Aman (@amanaggar) 4 août 2022

BTW Aamir Khan vient d’appeler Rohit sharma comme Rohit Shetty sur koffee avec Karan ?? Archer (@poserarcher) 4 août 2022

La triste situation de nos acteurs – Aamir Khan a appelé Rohit Sharma comme Rohit Shetty ? Akshay Kukreja (@akshaykuk) 4 août 2022

Les internautes louent Aamir et Kareena

Il y avait pas mal de téléspectateurs qui ont même félicité Aamir Khan pour avoir ramené le rire sur Koffee With Karan avec Kareena Kapoor Khan. Son épisode est qualifié de meilleur à ce jour.

Merci à aamir khan et kareena kapoor d’avoir enfin apporté une énergie non grinçante et non effrayante au café avec karan cette saison. Zaalim Samaj (@EmpressMarket) 5 août 2022

#KoffeeWithKaran #Aamir Khan Très amusant…..?? #KareenaKapoorKhan #KaranJohar Trio hillarious:comment ils entraient dans la convo EOs n ça ressemblait à un vrai rendez-vous avec des amis ????? ek baar ko j’ai ressenti un argument contre shuru nahi ho jayega n AK la façon dont il troll … ????? Ani ? (@PuneetA72940345) 5 août 2022

aamir khan sur koffee parlant en hindi 95% du temps ?? (@svhrss) 4 août 2022

Aamir Khan étant aamir est tellement sain Pour contexte koffee ep 5 Shyamanth (@White_Wolf_30) 4 août 2022

Qu’avez-vous à dire sur cet épisode ? Tweetez-nous et faites-le nous savoir.