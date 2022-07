Koffee avec Karan : Karan Johar admet avoir éteint le feu lorsque Deepika Padukone et Sonam Kapoor ont insulté Ranbir Kapoor dans son émission

Après une longue interruption de deux ans, Karan Johar est revenu à l’animation de son émission de chat populaire Koffee With Karan 7. Alors que l’émission a souvent courtisé les controverses, Karan a admis avoir éteint le feu lorsque Deepika Padukone et Sonam Kapoor ont insulté Ranbir Kapoor sur Koffee With Karan 3, qui a bouleversé le regretté acteur vétéran Rishi Kapoor.

Lorsqu’on a demandé à Karan d’intervenir pour sauver la mise sur les déclarations les plus controversées faites par des célébrités au fil de la conversation, le cinéaste a immédiatement répondu par un “Oui”. “Plusieurs fois, il m’est arrivé de devoir intervenir en deux pour éteindre le feu après un tir rapide. Je me souviens quand Sonam et Deepika sont venus au spectacle et ont parlé de tout ce qu’ils avaient à dire, Chintu ji (Rishi Kapoor) était très bouleversé. J’avais pour intervenir pour arranger les choses. J’ai des émissions interdites et retirées des ondes, ce pour quoi je me sentais très mal “, a déclaré Karan à IANS.

Alors que Deepika et Sonam ont dû s’amuser à tirer des coups flagrants sur un ex présumé, Ranbir Kapoor, lors de l’émission de chat de Karan Johar, Rishi Kapoor n’était pas content que les deux actrices s’en prennent à son fils sur une plateforme publique. Lorsqu’il a été interrogé sur ce segment particulier, Kapoor était visiblement bouleversé et a conseillé aux deux divas de se concentrer sur leur carrière d’acteur.

Karan a également révélé qu’il avait édité et supprimé des morceaux des célébrités avant la télédiffusion, ce qui les aurait déchaînés et leur aurait causé des ennuis. “J’ai eu des moments où j’ai en fait modifié des commentaires faits sur l’émission par des célébrités avant la télédiffusion parce que je sentais que cela poserait des problèmes. Plusieurs fois, des acteurs m’ont appelé directement pour demander de couper quelque chose qu’ils ont dit comme un lapsus. Je l’ai fait parce que pour moi, les relations passent avant tout », a-t-il déclaré.

Le premier épisode de Koffee With Karan 7 a vu Ranveer Singh et Alia Bhatt comme invités. Le deuxième épisode mettra désormais en vedette Samantha Ruth Prabhu et Akshay Kumar ornant le canapé. Des célébrités telles que Vijay Deverakonda, Ananya Panday, Aamir Khan, Sara Ali Khan, entre autres, seront également vues dans l’émission.