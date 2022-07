Koffee avec Karan 7: Vijay Deverakonda réagit au désir de Sara Ali Khan de sortir avec lui, et c’est très différent de la réponse effrontée de Kartik Aaryan de 2018

Koffee avec Karan 7 fait autant de bruit que prévu. Les meilleures amies Sara Ali Khan et Janhvi Kapoor arrivent pour le prochain épisode. Les deux filles ont déclenché une émeute en disant qu’elles font ressortir le côté le plus obscène l’une de l’autre. Dans l’émission, Karan Johar demande à Sara Ali Khan qui est la star avec qui elle aimait sortir. Eh bien, les fans fidèles connaîtront l’émoi de son commentaire en 2018 créé sur les réseaux sociaux. Sara Ali Khan avait dit qu’elle aimait sortir avec Kartik Aaryan, et ils ont fini par être en couple. Cela a été confirmé par Karan Johar lui-même dans le prochain épisode.

Cette fois, Sara Ali Khan prend le nom de Vijay Deverakonda. Comme nous le savons, Janhvi Kapoor a déclaré qu’elle trouvait la star de Liger très sexy dans un épisode de Koffee avec Karan. Elle était venue avec Arjun Kapoor. En voyant Sara Ali Khan prendre le nom de la star d’Arjun Reddy, Karan Johar a également eu l’air surpris. Maintenant, la star de Liger a partagé sa réponse à cette déclaration de Sara Ali Khan dans l’émission. Comme nous le savons, il vient dans l’émission avec Ananya Panday. Liger est en partie produit par Dharma Productions.

Les fans se souviendront que Sara Ali Khan ne pouvait s’empêcher de jaillir sur Vijay Deverakonda lorsqu’elle l’a rencontré lors d’une soirée organisée par Manish Malhotra. Les deux ont également posé pour de jolies photos pour les paparazzi. En 2018, Sara Ali Khan avait dit à RJ Malishka de présenter sa proposition à Kartik Aaryan qui avait dit avec effronterie qu’il aimait avoir son adresse. Sara Ali Khan et Janhvi Kapoor sont tous deux occupés par de nombreux projets de films. Janhvi Kapoor tourne en Europe pour Bawaal avec Varun Dhawan.