Koffee avec Karan 7 : Siddhant Chaturvedi sort avec Navya Naveli Nanda ? L’acteur de Phone Bhoot dévoile enfin la mèche

Il a été rapporté que l’acteur Siddhant Chaturvedi sortait avec la petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda. Ils en ont officiellement parlé. Mais maintenant, sur Koffee With Karan 7, Siddhant a révélé qu’il était célibataire, et il est si célibataire qu’en se promenant avec lui, même Ishaan Khatter est devenu célibataire (un indice de sa rupture avec Ananya Panday). Alors, cela signifie-t-il que les rapports de relation de Siddhant et Navya n’étaient que des rumeurs ou que les deux se sont séparés? Eh bien, eux seuls peuvent en dire plus et nous le faire savoir. Le prochain épisode de KWK 7 aura Siddhant, Ishaan et Katrina Kaif. Le trio sera vu ensemble dans Phone Bhoot, dont la sortie est prévue le 4 novembre 2022.