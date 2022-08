Koffee avec Karan 7 : Saviez-vous qu’Alia Bhatt-Karan Johar appelait Vicky Kaushal ivre juste avant son mariage avec Katrina Kaif ? Détails ici

Vicky Kaushal et Katrina Kaif s’est marié en décembre dernier. Ils ont eu un mariage luxueux mais privé au Rajasthan. Seule une poignée de personnes du mariage ont été invitées au mariage. Maintenant, Vicky Kaushal va apparaître sur Karan Joharc’est Café avec Karan 7 de même que Sidharth Malhotra et bien sûr, il y aura une discussion autour du mariage. Une révélation concernerait un appel ivre que Vicky a reçu d’Alia et Karan.

Alia Bhatt et Karan Johar ont composé Vicky Kaushal en état d’ébriété; savoir pourquoi

Tel que rapporté par Pinkvilla, Karan Johar révèle qu’Alia Bhatt et Vicky Kaushal ont appelé Vicky Kaushal en état d’ébriété une fois. C’était avant son mariage avec Alia Bhatt. L’hôte partage qu’ils buvaient du vin, regardaient les étoiles et se demandaient qui appeler. Alors ils ont appelé Vicky Kaushal. Il a en outre partagé qu’ils avaient appris à connaître Vicky plus tard et qu’ils étaient simplement heureux et émus que Katrina Kaif se marie.

Eh bien, c’est sur Koffee With Karan que Katrina Kaif a partagé son point de vue sur lui. Elle avait déclaré qu’elle irait bien avec Vicky Kaushal. C’est devenu un gros problème car les fans ont déjà commencé à les associer. Des années plus tard, ils sont maintenant Mr et Mrs. Découvrez la promo ci-dessous :

Le lien entre Alia Bhatt et Katrina Kaif

En parlant d’Alia Bhatt et de Katrina Kaif, les divas étaient autrefois des meilleures amies. Cependant, après la rupture de Katrina avec Ranbir Kapoor, les choses auraient été un peu douloureuses entre les deux. Alia Bhatt est maintenant mariée à Ranbir Kapoor et le couple va bientôt embrasser la parentalité. Mais Alia et Katrina restent amies. Ils vont être vus ensemble dans un film appelé Jee Lee Zaara. Priyanka Chopra en fait également partie.