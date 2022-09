Koffee avec Karan 7 : Katrina Kaif parle de son histoire d’amour avec Vicky Kaushal ; dit: ‘C’était juste un nom que j’avais entendu’

Katrina Kaif et Vicky Kaushal s’est marié en décembre dernier. Avant leur mariage, les acteurs n’ont jamais parlé de leur relation, mais bien sûr, il y a eu des reportages à ce sujet. Vicky et Katrina ont donné à leurs fans de nombreux objectifs de couple et leur PDA de médias sociaux est aimé de tous. Il y a quelques semaines, le Café avec Karan 7Vicky Kaushal était venue avec Sidharth Malhotra, et l’acteur Masaan avait parlé de sa femme.

Maintenant, dans le prochain épisode de Koffee With Karan 7, Katrina Kaif sera vue avec ses co-stars de Phone Bhoot Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter. La promo de l’épisode a été lancée il y a quelques jours, et tout le monde l’attend avec impatience.

Les porteurs de chaos absolu et de rires sans vergogne sur le canapé du café sont ce trio ! ??????#HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7Épisode 10 en streaming ce jeudi 00h00 uniquement sur Disney+ Hotstar.@DisneyPlusHS #Katrina Kaif #SiddhantChaturvedi #IshaanKhatter pic.twitter.com/Ga7PKplSUp Karan Johar (@karanjohar) 5 septembre 2022

Selon les rapports, Katrina a parlé de son mari dans l’épisode. Tout en révélant leur histoire d’amour, elle a déclaré qu’il n’avait jamais été sur son radar. Il n’était qu’un nom qu’elle avait entendu et qu’elle n’avait même jamais associé. “Mais ensuite, quand je l’ai rencontré, j’ai été conquise”, a ajouté l’actrice.

La première personne à qui elle a parlé de Vicky était Zoya Akhtar. Ils s’étaient rencontrés lors de la soirée organisée par le cinéaste. Elle a en outre déclaré que c’était dans son destin et qu’il y avait tellement de coïncidences qu’à un moment donné, elle a senti que tout était irréel.

L’histoire d’amour de Vicky et Katrina a en fait commencé sur Koffee With Karan 6. Katrina avait déclaré qu’elle serait belle avec Vicky. Quand Karan a dit cela à Vicky, il a fait un geste d’évanouissement. Au cours de cette saison, Sidharth a également plaisanté en disant que la saison dernière, Vicky’s Roka (engagement) s’était produit dans l’émission.

Eh bien, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Katrina et Vicky attendaient leur premier enfant. Cependant, le couple ne l’a pas encore confirmé.