Koffee avec Karan 7 : Karan Johar s’est penché pour avoir interrogé Samantha Ruth Prabhu sur le divorce, Akshay Kumar sur un mariage réussi ? Les internautes l’appellent “padoswaali chachi”

Koffee With Karan 7 apporte beaucoup de critiques à Karan Johar pour être devenu trop personnel et biaisé dans l’émission selon les téléspectateurs. Le troisième épisode mettant en vedette Samantha Ruth Prabhu et Akshay Kumar a été adoré par les fans, mais les téléspectateurs n’étaient pas très satisfaits de KJO car il n’a interrogé Samantha que sur son divorce et a ensuite demandé à Akshay Kumar le secret de son mariage réussi. Ce parti pris de KJo n’a pas été bien accueilli par les téléspectateurs de l’émission et ils l’ont fortement critiqué pour la même chose et l’ont appelé “padoswaali chachi”.

Beaucoup ont estimé que Karan Johar s’est baissée pour avoir fait cela à Samantha alors qu’elle est actuellement aux prises avec son divorce et c’est comme frotter du sel sur sa blessure.

karan parle du divorce de samantha et va ensuite voir akshay pour lui demander le secret d’un mariage réussi ?? karan arrête de te baisser manh pic.twitter.com/cAgpmv3Y6C adi (@aaditeaa) 21 juillet 2022

karan parle du divorce de samantha et va ensuite voir akshay pour lui demander le secret d’un mariage réussi ?? karan arrête de te baisser manh pic.twitter.com/cAgpmv3Y6C adi (@aaditeaa) 21 juillet 2022

Karan est si méchant. Il a jumelé Akshay qui a un mariage heureux et sain avec Samantha, qui vient de divorcer. Le mec reçoit des coups de pied de personnes embarrassantes pour lesquelles il n’est pas favorable.#KoffeeWithKaranS7 Théju ? (@PinkCancerian) 22 juillet 2022

Karan et Akshay se sont comportés comme des oncles indiens typiques, parlant de la façon dont le mariage peut réussir à une personne qui a divorcé. Oh mon Dieu. https://t.co/yIA23W5ysV Parry (@parryoo7) 22 juillet 2022

karan parle du divorce de samantha et va ensuite voir akshay pour lui demander le secret d’un mariage réussi ?? karan arrête de te baisser manh pic.twitter.com/cAgpmv3Y6C adi (@aaditeaa) 21 juillet 2022

il est malade de la tête aux pieds.. bien que ces entretiens soient planifiés et scénarisés mais c’est insensible et Dieu sait pourquoi ils ont accepté de répondre à des questions aussi méchantes https://t.co/cT0hQpCw9K HARINI (@happyy_jjh) 22 juillet 2022

Auparavant, Karan Johar avait été critiqué pour avoir rétrogradé Sara Ali Khan et mis à niveau Janhvi Kapoor dans l’épisode. Avant cela, Ranveer Singh dans l’émission avait choisi en plaisantant KJo et l’avait appelé “nepo bias” envers Alia Bhatt dans le premier épisode de l’émission.