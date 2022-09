L’hôte Karan Johar est de retour pour Koffee avec Karan saison 7. Ayant résisté à l’épreuve du temps pendant 18 longues années, Café avec Karan a fait la une des journaux grâce aux conversations intimes et aux confessions franches de ses invités, et cette saison semble faire monter les enchères. Avec un nouvel épisode diffusé tous les jeudis exclusivement sur Star Disneyles fans de longue date vont se régaler Café avec Karan 7 est de retour depuis le 7 juillet. Dans le futur Café avec Karan épisode, on verra Cruche Jugg Jeeyo étoiles Varun Dhawan et Anil Kapoor sur le canapé infâme, mais cette fois, les rôles s’inversent un peu Varun mettra également KJo sur place au sujet de sa relation et de sa rupture.

Karan Johar s’ouvre sur Koffee avec Karan 7

Plus tôt, l’hôte de Koffee with Karan, Karan Johar, a déclaré: “Je suis ravi d’être de retour avec Koffee With Karan, pour une toute nouvelle saison, tenant la promesse d’être le hotspot personnel des célébrités pendant plus de 18 ans. Ce sera une saison de candeur totale pour une galaxie d’étoiles où il n’y a pas de freins à tirer. Si vous voulez attraper les conversations avant qu’elles ne deviennent les gros titres du lendemain, Star Disney Plus est votre destination incontournable tous les jeudis.”

Koffee avec Karan 7 où regarder

La saison 7 de Koffee With Karan est diffusée exclusivement sur Star Disney+. Pour les fans aux États-Unis, Koffee avec Karan Saison 7 est diffusé exclusivement sur Hulu.