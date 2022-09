Koffee avec Karan 7 : Karan Johar confirme que Vijay Deverakonda est “officiellement célibataire” ; la rumeur d’une affaire entre Rashmika Mandanna et la star de Liger mise au repos

La finale de la saison de Koffee With Karan 7 a vu un détour par les célébrités de Bollywood et du Sud. Karan Johar a été rejoint sur le canapé avec les créateurs de contenu populaires Tanmay Bhat, Kusha Kapila, Danish Sait et Niharika NM. Ils ont également distribué des prix Koffee avec Karan dans un épisode hilarant. Karan Johar a déclaré qu’il était gêné de ne pas avoir reçu d’invitation au mariage de Vicky Kaushal et Katrina Kaif. Il a dit qu’il avait en quelque sorte joué Cupidon pour eux. Karan Johar aurait déclaré: “C’est arrivé à un point où les gens étaient comme si vous ne nous en aviez pas parlé, vous êtes au mariage et vous ne nous le dites toujours pas. C’est devenu très embarrassant d’admettre que je n’avais pas été invité.”

Il a dit qu’il s’était consolé en pensant qu’Anurag Kashyap avec qui Vicky Kaushal a fait quatre films n’était pas invité également. ICYMI, Vicky Kaushal a commencé sa carrière en tant qu’assistant réalisateur avec Gangs of Wasseypur a travaillé comme acteur dans des films comme Manmarziyaan et Raman Raghav 2.0. Il a taquiné Niharika NM en disant que Prabhas est célibataire. Elle a dit qu’elle avait 25 ans et que sa mère n’accepterait pas le match. Karan Johar a également déclaré que Vijay Deverakonda était célibataire. Comme Ananya Panday, lui aussi a utilisé le mot plateau. Il a dit que l’étoile Liger est le plus grand plateau de fromages disponible dans l’univers.

Kusha Kapila a fait allusion à la relation présumée de Vijay Deverakonda avec l’actrice Pushpa Rashmika Mandanna. Les deux ont travaillé dans le blockbuster Geetha Govindam et le film Dear Comrade. Alors que ce dernier était tiède au box-office, les fans ont adoré la chimie. Karan Johar a précisé qu’il savait que Vijay Deverakonda était officiellement célibataire. Il a été officiellement cité comme disant: “Il est célibataire d’après ce que je sais, il est célibataire, officiellement célibataire.”