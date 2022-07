Koffee avec Karan 7 : Karan Johar accusé de plagiat par un journaliste qui dit : « A utilisé toute la copie textuelle ? »

Koffee avec Karan 7 fait l’actualité et comment. Le dernier épisode avec Sara Ali Khan et Janhvi Kapoor a fait la une des journaux. Karan Johar garde le format amusant avec des jeux, des tirs rapides et des tâches. Les stars ont également fait des confessions amusantes. Mais maintenant, le spectacle a rencontré des problèmes. La journaliste et écrivaine Manya Lohit Ahuja a déclaré qu’un segment récent de l’émission de Karan Johar était tiré de son contenu original. Elle a déclaré qu’ils avaient utilisé son contenu sans autorisation préalable ni crédit de quelque nature que ce soit. Elle s’est rendue sur Twitter pour exprimer sa colère et sa déception.

Dans le segment mentionné, Karan Johar avait demandé à Sara Ali Khan et Janhvi Kapoor de deviner les noms des films dans un quiz. Manya Lohit Ahuja a posté des vidéos de l’émission et a tweeté : “Alors #KoffeeWithKaran a levé l’IPI commencé sur @iDivaOfficial et a utilisé toute la copie textuellement ??? J’ai proposé ce concept et je me suis beaucoup amusé à les écrire, mais pas être crédité simplement parce que c’était frivole n’est pas acceptable !? Si vous soulevez la copie, donnez le crédit.”

Alors #KoffeeWithKaran levé l’adresse IP à laquelle j’ai commencé @iDivaOfficial et utilisé l’intégralité de la copie textuelle ??? J’ai proposé ce concept et je me suis beaucoup amusé à les écrire, mais ne pas être crédité simplement parce que c’était frivole n’est pas acceptable !? pic.twitter.com/5RYlz6AvGj BITCHcoin (@mushroomgalouti) 15 juillet 2022

Manya Lohit Ahuja a également tagué l’article qu’elle a écrit pour iDiva en 2020. La question autour de Kabhi Khushi Kabhie Ghum était la même. Il était intitulé “Appel à tous les mordus de Bollywood : devinez le film à l’aide de ces intrigues mal expliquées”. La dame a tagué Karan Johar, Star World, Disney + Hotstar et Shreemi Verma, qui est la créatrice de la série.

Elle a l’impression que cela peut sembler frivole, mais elle veut du crédit pour quelque chose qui a été créé par elle. Voyons comment Karan Johar répond à cela !