Koffee avec Karan 7 : Karan Johar a de nouveau massivement trollé pour avoir pris le nom d’Alia Bhatt en parlant à Kriti Sanon ; les internautes disent : “Ça fait grincer des dents”

Le récent épisode de Koffee With Karan saison 7 présente Tiger Shroff et Kriti Sanon. De leur rapport aux films, Karan Johar leur a parlé de beaucoup de choses, et les acteurs ont aussi fait de croustillantes révélations. Cependant, Karan est traqué sur les réseaux sociaux, et la raison derrière cela est Alia Bhatt. Les internautes ont également traqué Karan auparavant pour la même raison. Les gens sur les réseaux sociaux pensent que Karan est obsédé par Alia, et dans chaque épisode de Koffee With Karan 7, il mentionne le nom de l’actrice.

Tout en parlant à Kriti Sanon de la concurrence avec ses contemporains, Karan Johar a mentionné qu’Alia Bhatt est appelée la meilleure actrice du pays. Eh bien, Kriti a eu une bonne réponse à la question du cinéaste, mais les internautes trollent massivement Karan pour avoir délibérément pris le nom d’Alia et ils l’appellent “grincer des dents”. Découvrez les tweets ci-dessous

Aussi j’aime les deux filles en tant qu’acteurs il n’y avait pas besoin de mentionner spécifiquement un nom ? (@bindassqueennn) 1er septembre 2022

Même si j’aime alia A cause de Karan, je vais arrêter de l’aimer ? Peut-il être un hôte neutre ? https://t.co/8DAwbXKDpn Noor (@doiknowyou1_) 1er septembre 2022

Je jure @karanjohar votre obsession pour @aliaa08 est grincer des dents et non une relation père-fille. J’aime Alia en tant qu’actrice mais de meilleurs films lui sont donnés. #KritiSanon @kritisanon est autant un bon acteur qu’Alia. Surmontez votre obsession. https://t.co/xXOo7PK3li ? (@K1235Tina) 1er septembre 2022

Plus tôt également, Karan a été trollé pour avoir pris le nom d’Alia dans la série, et il a eu une réponse appropriée à un troll. Il avait tweeté : “S’il te plait, ne sois pas triste à ce sujet ! C’est un bon nom à prendre pour mon ami ! Tu l’essayes ! Peut-être que ce sera de la chance pour toi comme pour moi ! #aliaforever #koffeequotetweet.”

S’il vous plaît ne soyez pas triste à ce sujet! C’est un bon nom à prendre mon ami ! Vous l’essayez! Peut s’avérer être une chance pour vous comme pour moi! #aliaforever #coffeequotetweet https://t.co/skwdN2xsjQ Karan Johar (@karanjohar) 29 juillet 2022

Nous nous demandons si Karan donnera à nouveau une clarification sur le fait de prendre le nom d’Alia à plusieurs reprises dans la série. Pendant ce temps, Karan et Alia se préparent pour la sortie de leur film Brahmastra. Le film, qui met également en vedette Ranbir Kapoor, devrait sortir le 9 septembre 2022.