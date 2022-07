Janhvi Kapoor a récemment eu beaucoup de moments controversés. Tout d’abord, elle s’est fait brutalement troller pour sa vision des mathématiques et maintenant, sa remarque sur la réalisation d’un film intitulé Népotisme reçoit beaucoup de flak. Janhvi Kapoor fait souvent la une des journaux ces jours-ci. Et maintenant, tout en faisant la promotion de sa prochaine sortie OTT, Bonne chance Jerry. Et tout en parlant de son apparition sur Café avec Karan 7 où elle a fait la remarque «népotisme», elle a été interrogée sur la controverse. Janhvi Kapoor a publié une clarification à ce sujet.

Janhvi Kapoor sur la réalisation d’un film intitulé “Népotisme”

Janhvi Kapoor et Sara Ali Khan ont fait une apparition dans l’émission de chat de Karan Johar, Koffee With Karan 7 il y a quelques jours. Et tandis que sur le Koffee Kouch, Janhvi a fait remarquer que si elle devait faire un film avec une famille filmy, elle choisirait son frère, Arjun Kapoor et le nom est « Népotisme ». Il n’a pas été bien reçu par les masses, naturellement. Le népotisme est devenu un débat brûlant en ligne. Il y a eu un boycott de Bollywood presque tous les jours en Nouvelles du divertissement. Et Janhvi Kapoor aurait pu aggraver la même chose avec son commentaire.

Janhvi Kapoor clarifie son commentaire sur le “népotisme”

Naturellement, le film intitulé ‘Népotisme’ remarque courtisé beaucoup de controverse. Et maintenant, Janhvi a clarifié. Dans une interview avec Filmi Mirchi, l’actrice de Dhadak a déclaré qu’elle parlait beaucoup de conneries. Tout en parlant au portail, Janhvi a dit que c’est ce qu’elle essayait de faire même en leur parlant. Elle a estimé que lorsqu’elle en est à sa 20e entrevue de la journée, elle a tendance à dire n’importe quoi. “Donc je pense que j’essayais de faire une blague, je n’ai pas très bien atterri”, a déclaré Janhvi, rapporte Hindustan Times.

Le front de travail de Janhvi Kapoor

Dans d’autres nouvelles, Good Luck Jerry de Janhvi Kapoor devrait sortir le 29 juillet, demain sur Disney Plus Hotstar. Janhvi a des films tels que Mr et Mrs Mahi avec Rajkummar Rao, Jana Gana Mana avec Vijay Deverakonda et Pooja Hegde et Bawaal avec Varun Dhawan.