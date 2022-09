Koffee avec Karan 7 : Ileana D’cruz sort-elle avec Sebastian, le frère de Katrina Kaif ? karan Johar laisse tomber HOT SCOOP

Karan Johar semble avoir une mise à jour sur les relations de chacun. C’est du moins ce que l’on peut en déduire Café avec Karan 7. L’animateur a le plus discuté des relations, des affaires et des secrets de la chambre dans son talk-show. De Kareena Kapoor Khan, Ishaan Khatter à Ananya Panday, il a tout interrogé. La dernière célébrité à avoir orné le canapé est Katrina Kaif. Elle est apparue avec ses co-stars de Phone Bhoot, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi. Non seulement son mariage avec Vicky Kaushal, mais Karan Johar a également discuté Ileana D’cuzla relation de Katrina avec le frère de Katrina, Sebastian. Maintenant, quelle est cette connexion ? Ici, nous vous disons.

Ileana D’cruz sort-elle avec le frère de Katrina Kaif ?

Katrina Kaif et Vicky Kaushal s’étaient envolées pour les Maldives pour fêter l’anniversaire de l’actrice. Ils ont été rejoints par des amis et de la famille. Ileana D’cruz faisait partie des célébrations d’anniversaire. Beaucoup ont été laissés perplexes quand Ileana est apparue sur ces images. Bientôt, des spéculations ont été faites sur le fait que l’actrice du Raid sortait avec le frère de Katrina Kaif, Sebastian. Et il s’avère que les rumeurs sont vraies. Sur Koffee With Karan 7, Karan Johar a interrogé Katrina Kaif sur la même chose et elle n’a ni confirmé ni démenti les rumeurs. Il a déclaré qu’il essayait de faire le calcul après avoir regardé ses photos des Maldives. Il a dit que Sebastian et Ileana se sont rencontrés pour la première fois et que les choses ont évolué rapidement. À cela, Katrin a dit: “Nous n’avons pas à le confirmer.” Mais elle l’a presque confirmé, n’est-ce pas ?

Sur Koffee With Karan 7, Katrina Kaif a également parlé franchement de son lien avec Vicky Kaushal. Elle a révélé que c’était à la fête de Zoya Akhtar qu’ils se sont rencontrés pour la première fois et qu’ils ont simplement cliqué. Elle a mentionné qu’il était inattendu qu’à l’improviste ils se soient rencontrés et soient tombés amoureux l’un de l’autre. C’est gentil.