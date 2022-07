Dans le dernier épisode de Koffee With Karan 7, Sara Ali Khan et Janhvi Kapoor ont fait beaucoup d’aveux et se sont partagé des haricots sur quelque chose à propos de célébrités du monde du divertissement. Découvrons quelques confessions surprenantes de Sara et Janhvi de Koffee With Karan 7 épisode 2.