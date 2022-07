Koffee avec Karan 7: Ananya Panday parle de l’ex Ishaan Khatter, de la rumeur d’une liaison avec Kartik Aaryan et du nouveau béguin Aditya Roy Kapur

L’hôte Karan Johar est de retour pour Koffee avec Karan saison 7. Ayant résisté à l’épreuve du temps pendant 18 longues années, Café avec Karan a fait la une des journaux grâce aux conversations intimes et aux confessions franches de ses invités, et cette saison semble faire monter les enchères. Avec un nouvel épisode diffusé tous les jeudis exclusivement sur Star Disneyles fans de longue date vont se régaler Café avec Karan 7 est de retour depuis le 7 juillet. Dans son quatrième épisode, Vijay Devérakonda apparaîtra avec Liger costar Ananya Panday. Leurs personnalités contrastées mais énigmatiques transparaissent en tant qu’hôte Karan Johar les fait marcher le discours entourant le cœur, la carrière et le travail les uns avec les autres.

Ananya Panday s’ouvre sur Ishaan Khatter, Kartik Aaryan, Aditya Roy Kapur

“Je suis la personne la plus indiscrète de cette planète”, a déclaré Ananya Panday dans l’émission d’informations sur le divertissement, mais lorsqu’elle a été interrogée par l’animatrice Karan Johar sur sa dernière relation avec Ishaan Khatter et sur les rumeurs de fréquentation avec Kartik Aaryan, elle nie avec éloquence habiter le passé. Sa réponse cryptique a laissé sa co-star et co-invitée de Liger sur KWK7, Vijay Deverakonda, débattre de ses liens avec les deux idoles bien connues de Bollywood. Cependant, ce n’était pas que de la déception pour les fans d’Ananya qui ont fait connaître aux téléspectateurs son nouveau béguin, lorsqu’elle a révélé : “Je trouve Aditya Roy Kapur sexy.”

Ananya Panday décrit Vijay Deverakonda comme “Hunger Games”

Ce n’est pas tous les jours que vous entendez vos stars préférées parler de leurs intérêts amoureux, de leurs amitiés proches et du chemin vers leur cœur. Ananya Panday, qui est elle-même connue pour régner sur plusieurs cœurs, partage explicitement ses intentions de ne pas être laissée pour compte dans la course. “Je veux aussi être sur le plateau avec eux. Je me sens tellement laissé pour compte”, a déclaré tristement Ananya Panday à Karan Johar avec une étincelle dans les yeux.