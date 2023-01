Koeman promet un style plus « offensif et attrayant » que Van Gaal à son retour en tant qu’entraîneur des Pays-Bas

Ronald Koeman s’est engagé lundi à ramener les Pays-Bas à un football attrayant et offensif alors qu’il entamait son deuxième mandat à la tête de l’équipe nationale qui a perdu en quarts de finale de la Coupe du monde face aux vainqueurs éventuels, l’Argentine.

Koeman, qui avait déjà été nommé successeur de Van Gaal l’année dernière, a été officiellement dévoilé lundi lors d’une conférence de presse et a déclaré qu’il alignerait à nouveau une équipe avec quatre défenseurs, plutôt que les trois défenseurs centraux et deux arrières latéraux que Van Gaal avait. préféré au cours des 18 derniers mois.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Koeman, 59 ans, a déclaré qu’il souhaitait un retour au jeu positif de sa première période en tant qu’entraîneur national de 2018 à 2020, lorsqu’il a mené une jeune équipe talentueuse à la qualification pour le Championnat d’Europe et la finale inaugurale de la Ligue des Nations.

Il a regardé en arrière non seulement sur ces réalisations, “mais sur la façon dont nous l’avons fait. Nous voulons vraiment y revenir”, a-t-il déclaré.

Ses commentaires sont intervenus après que certaines sections des médias sportifs néerlandais aient critiqué le prédécesseur de Koeman, Louis van Gaal, pour ce qu’ils percevaient comme un style de jeu défensif lors de la Coupe du monde en novembre et décembre.

“J’ai vu des moments dans les matches où je me suis dit : ‘Ça peut être différent, ça doit être différent'”, a déclaré Koeman à propos de son expérience avec les Pays-Bas au Qatar.

“Aux Pays-Bas, nous essayons de jouer – et c’est souvent la voie la plus difficile – un bon football offensif et attrayant”, a-t-il déclaré.

Ronald Koeman était auparavant entraîneur des Pays-Bas entre 2018 et 2020. Denis Doyle/Getty Images

Se référant à l’impressionnant parcours invaincu de Van Gaal jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde, Koeman a déclaré: “20 internationaux sans perdre – ce serait incroyable si je réussis aussi.”

Mais, a-t-il ajouté: “Je pense que cela peut être fait différemment et je veux le faire différemment.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à Van Gaal, qui devait toujours partir après la Coupe du monde, Koeman a répondu : “Non. Je ne l’ai pas fait et je ne trouve pas cela intéressant non plus. J’ai mes propres idées et expériences. Je ne pense pas que ce soit nécessaire.”

Mais lorsque son travail de rêve – entraîneur de Barcelone – s’est ouvert après le licenciement de Quique Setien, Koeman a démissionné et est retourné dans le club où il s’est fait un nom en tant que défenseur sans compromis et où il vit toujours.

Koeman a duré moins de deux saisons à Barcelone avant d’être licencié alors que le club se débattait dans la ligue espagnole et la Ligue des champions.

Maintenant, il dit qu’il a quelque chose à prouver lors de son deuxième passage avec les Pays-Bas.

“Je dois démontrer que je peux être un entraîneur qui réussit dans un tournoi majeur”, a-t-il déclaré. “La première étape, ce sont les qualifications pour le Championnat d’Europe qui débute en mars.”

Le premier match de Koeman dans le tour de qualification est difficile – les Pays-Bas affronteront la France, finaliste de la Coupe du monde, le 24 mars à Paris. Dans le groupe de qualification figurent également l’Irlande, la Grèce et Gibraltar.

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.