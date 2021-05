Koeman de Barcelone critique l’interdiction de deux matchs comme «  personnelle  » avant un affrontement critique pour le titre

L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a déclaré que son interdiction de la ligne de touche de deux matchs était « personnelle » avant le match crucial de samedi contre le leader de la Liga, l’Atletico Madrid.

Koeman a été expulsé pour avoir dit « Vaya personaje! » [« What a character! »] au quatrième officiel alors que le Barça a perdu contre Grenade la semaine dernière.

Il a purgé le premier de son interdiction de deux matchs contre Valence dimanche et devrait servir le deuxième contre l’Atletico ce week-end dans un match qui pourrait avoir d’énormes implications sur la course au titre en Espagne.

« Je pense que c’est quelque chose de personnel, oui », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse vendredi. « Je ne pense pas que ce que j’ai dit soit insultant. Ce n’est pas une raison pour interdire quelqu’un pour deux matchs. Donc, il y a autre chose [in it]. «

Après avoir fait l’objet d’un premier appel contre l’interdiction rejeté par la Fédération royale espagnole de football, le Barça a porté l’affaire devant le tribunal administratif du sport, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Koeman s’est plaint des arbitres tout au long de la saison et a fait pression sur l’arbitre de samedi Mateu Lahoz lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les officiels du match pourraient avoir un grand mot à dire sur le résultat du match.

« J’espère qu’il prend les bonnes décisions, mais nous ne devons pas trop y penser car nous ne pouvons rien changer », a-t-il déclaré. « J’espère que l’arbitre et le VAR seront justes pour le Barça et pour l’Atletico. »

Le Barça a suivi l’Atletico de 10 points en janvier, mais il les dépassera s’il gagne, bien qu’il ait encore besoin du Real Madrid, qui accueille dimanche Séville, quatrième, pour déraper avant la fin de la saison pour remporter le titre.

Madrid est à égalité de points avec le Barça, deux de retour du leader de longue date de l’Atletico, et dans le cas où ils finiraient en tête, le bilan en tête-à-tête entre les deux équipes déciderait qui remporterait le titre.

« Nous avons gagné beaucoup de terrain en termes de points pour être là où nous sommes, nous battre pour le titre, ce à quoi nous ne nous attendions pas il y a trois ou quatre mois pour pouvoir lutter pour le titre », a ajouté Koeman.

« Je ne pense pas au résultat [against Atletico] sera décisif pour le titre car il reste trois matchs après mais je suis convaincu que si nous gagnons nos quatre derniers matchs, nous serons champions. «

Barcelone a en outre fait appel de l’interdiction de Ronald Koeman. Photo par Angel Martinez / Getty Images

Samedi voit également un retour à Barcelone pour Luis Suarez, dont les 19 buts ont contribué à maintenir l’Atletico au sommet de la ligue avant les quatre derniers matchs de la saison.

« Ce sera étrange pour Suarez et aussi pour nos joueurs car il a passé longtemps à jouer pour le Barca », a déclaré Koeman. « Mais nous sommes tous des professionnels. Il n’est pas nécessaire de tourner en rond. L’important est de se concentrer sur le jeu. »

Plus tôt, l’entraîneur de l’Atletico, Diego Simeone, a nié que l’interdiction de Koeman serait un avantage pour l’Atletico avant d’insister sur le fait qu’il n’y avait « aucune comparaison » avec la course au titre de 2014, lorsque son équipe a remporté la Liga pour la dernière fois avec un match nul 1-1 de la dernière journée au Camp Nou.

« La saison était alors à sa fin et les deux équipes se sont lancées dans un match où l’une serait championne », a-t-il déclaré. « Cette fois, il y a encore beaucoup de points en jeu. Honnêtement, il n’y a pas de comparaison.

« Nous ferons face à une équipe [Barca] qui ont récupéré beaucoup de points et réalisent une bonne seconde moitié de saison, avec un excellent travail de leur entraîneur pour régler ce qui s’était passé en première mi-temps [of the campaign]. Nous devrons amener le match à des endroits où nous pensons pouvoir leur faire du mal. «

En 29 matchs en tant qu’entraîneur, Simeone a battu le Barca à quatre reprises, y compris lors du match inverse cette saison, mais son équipe de l’Atletico n’a jamais gagné auparavant au Camp Nou.

« Il y a une première fois pour tout », a-t-il ajouté.

Alex Kirkland a contribué des informations à ce rapport.