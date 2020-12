L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a déclaré que les médias avaient un « travail facile » à la suite des informations selon lesquelles ses joueurs étaient perturbés après un début de saison décevant.

Le Barça a perdu quatre de ses 10 premiers matchs de Liga alors qu’il effectuait son pire début de campagne nationale en plus de 30 ans. Ils ont depuis remporté des matchs consécutifs pour se hisser au cinquième rang du classement, mais les critiques sont restées.

Une histoire plus tôt cette semaine affirmait que l’atmosphère parmi les joueurs était mauvaise et qu’il y avait des fractions au sein de l’équipe de Koeman.

« C’est plus facile si vous jouez bien et que vous gagnez, alors l’ambiance est différente », a répondu l’entraîneur néerlandais lors d’une conférence de presse avant le match de samedi contre Valence.

« Mais c’est normal. C’est la même chose pour toutes les équipes. Ce que je peux dire, c’est que depuis mon premier jour en tant qu’entraîneur, ce que j’ai vu dans le vestiaire, ce sont de bonnes personnes, des gens qui sont ensemble.

« Il est facile pour la presse de prendre une photo ou un commentaire [out of context] parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans le vestiaire. Vous ne voyez rien avant le match, après [the game] ou à la mi-temps. Vous avez un travail facile. «

Les législateurs du football ont également fait l’objet de plaintes de Koeman vendredi alors qu’il se ralliait contre la liste de matches chargée imposée aux meilleurs clubs européens.

«Le calendrier est fou», a-t-il déclaré. « Si nous remportons la demi-finale du [Spanish] Supercoupe [in January], ce sera aussi un autre jeu.

« Nous tuons les joueurs. Nous devons discuter de la façon de résoudre ce problème car cette saison est très serrée en termes de matches. »

Après avoir battu Levante et la Real Sociedad, le Barça cherchera à remporter trois victoires en une semaine lorsqu’il accueillera Valence au Camp Nou mercredi dans un match qui a des connotations particulières pour Koeman.

Il a passé six mois à la tête de Valence il y a plus de dix ans, remportant la Copa del Rey mais se brouillant très publiquement avec les joueurs seniors Santiago Canizares et David Albelda, entre autres.

« Entraîner Valence n’est pas le meilleur souvenir de ma carrière d’entraîneur », a déclaré le patron du Barca. « Peut-être que j’ai fait des erreurs avec certaines décisions, comme nous le faisons tous. C’était un court séjour, mais au moins nous avons remporté la Copa del Rey.

« C’est un endroit difficile [to coach] et au cours des 15 dernières années, il y a eu beaucoup de changements dans les entraîneurs. Cela ressemble à un club compliqué où vous n’avez pas la tranquillité d’esprit dont vous avez besoin pour faire le travail. «

Le Barça est toujours sans Gerard Pique, Sergi Roberto, Ousmane Dembele et Ansu Fati pour la visite de Valence, qui restent tous à l’écart avec des blessures.

En leur absence, Koeman s’est tourné vers la jeunesse, avec Sergino Dest, Ronald Araujo, Oscar Mingueza et Pedri parmi ceux qui ont donné des chances ces dernières semaines.

Pressé de comprendre pourquoi Riqui Puig n’a pas eu les mêmes opportunités, Koeman a suggéré que le jeune milieu de terrain, qui est passé par l’académie La Masia du Barça, ne s’entraînait pas assez bien pour mériter plus de temps de jeu.