Kody se sent irrespectueux par Janelle (exclusif) – Hollywood Life

Janelle Brun tente de parler à Kody Brown d’aller de l’avant avec la propriété Flagstaff et comment les autres seront impliqués. “Est-ce que quelqu’un d’autre pense à venir bientôt, à construire bientôt?” Janelle demande à Kody dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 27 novembre de Sœurs épouses.

Kody admet qu’il ne parle pas vraiment à Méri Brun sur la propriété. “Chaque fois que je le sors, elle semble vraiment insipide à ce sujet”, dit Kody à propos de Meri. « Je ne sais pas ce qu’elle pense, quelles sont ses intentions, mais elle serait la plus susceptible de commencer à construire ensuite. Je veux cela. Je veux qu’elle sente qu’elle peut le faire, alors elle s’associera à nous pour ce que nous voulons accomplir ici, en particulier pour que cela soit payant.

Janelle insiste sur le fait qu’ils doivent parler à Meri et Robyn Brown de ce qu’ils font avec la propriété maintenant qu’il n’y a plus Christine Brun. Meri révèle que – pour l’instant – elle vient de louer une maison sur la propriété. « Je ne voulais pas immobiliser les fonds pour le moment où je pourrais éventuellement construire sur la propriété », explique Meri.

Kody avoue qu’il n’a pas le temps le plus facile de développer cette propriété avec Janelle. “Il y a un élément avec lequel je me bats ici, et nous venons de traverser tout ce truc COVID où je me suis senti assez irrespectueux”, dit Kody. « Je ne vais pas me casser le dos pour travailler pour toi quand tu ne me respectes pas. Je ne le suis pas. Janelle a besoin de quelqu’un qui se cassera le dos pour mener à bien ce projet et ce n’est pas moi en ce moment.

Il ajoute : « Les hommes ne ressentent pas l’amour des femmes qui ne les respectent pas. J’ai l’impression que Janelle a du mal à me respecter ou à me montrer du respect. Peut-être une déclaration injuste, je ne sais pas, peut-être que c’est juste la façon dont nous nous disputons. Si vous ne me respectez pas, ne vous embêtez pas avec l’amour. Cela ne fonctionne tout simplement pas dans mon monde. Sœurs épouses diffusé le dimanche à 22 h sur TLC.