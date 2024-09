Les stars de Sister Wives, Kody et Robyn Brown, sont-elles trop fauchées pour leur manoir de Flagstaff, en Arizona ? Plus encore, est-ce la raison pour laquelle elles vendent leur maison beaucoup plus cher que ce qu’elles avaient payé au départ ? Elles ne construisent pas à Coyote Pass et il n’y a plus d’autres épouses, alors le couple est-il dans la misère ? Continuez à lire pour plus de détails.

Kody et Robyn Brown trop fauchés pour Flagstaff Mansion ?

Récemment, Kody et Robyn Brown ont mis en vente leur bien-aimé manoir de Flagstaff pour 1,6 million de dollars après l’avoir payé près de 900 000 dollars en 2019. C’est une affaire importante car la maison signifiait beaucoup pour eux et a été un répit pour Kody pendant la pandémie. Elle a commencé comme une location, ce qui était la voie empruntée par les autres épouses de Kody, Janelle Brown et Meri Brown. Christine Brown Woolley a été la seule épouse à acheter dès leur déménagement de Vegas à Flagstaff.