Kody et Janelle Brown se battent avant les vacances – Hollywood Life

Kody Brown et Janelle Brun y est allé alors que la famille se réunissait pour parler des plans pour les vacances cette semaine Sœurs épouses. Janelle a dit à Kody qu’elle n’allait pas passer Thanksgiving avec la famille pour qu’elle puisse aller rendre visite à ses enfants en Caroline du Nord. Elle a également partagé que ses enfants avaient obtenu une location de vacances en Arizona pour Noël, où ils prévoyaient de passer les vacances. C’était nouveau pour Kody, mais Janelle a expliqué que le raisonnement était parce que les fils du couple, gabriel et Garnisonne se sentait pas le bienvenu à Noël avec Kody et Robyn.

“Kody leur a essentiellement dit qu’ils ne pouvaient pas venir à Noël à moins qu’ils ne présentent de grandes excuses, et ils se sont dit, eh bien, non, nous n’allons pas faire ça”, a partagé Janelle. Les problèmes de Gabe et Garrison avec Kody découlaient des règles strictes qu’il voulait appliquer au sein de la famille au milieu de la pandémie de coronavirus. Les garçons n’ont pas suivi les directives de Kody, ce qui a conduit Kody à ne pas passer de temps avec eux en raison du facteur de risque COVID.

“Les problèmes entre moi, Gabriel et Garrison sont essentiellement liés au manque de soutien ou au respect des protocoles COVID”, a expliqué Kody. “Janelle ne me soutenait pas, donc ils ne me soutenaient pas.” Janelle a dit à Kody que Gabriel et Garrison n’étaient pas les seuls enfants qui avaient du mal avec la façon dont il gérait la situation COVID, et il était contrarié qu’elle et les enfants parlaient de lui dans son dos.

Janelle se sentait prise au milieu, devant décider entre passer Noël avec Kody ou avec les enfants. Entre-temps, Robyn Brown voulait désespérément que Kody et les garçons s’arrangent pour qu’ils puissent tous être ensemble.

“Je pense parfois que Janelle m’a opposé aux garçons ou ne m’a jamais soutenu avec les garçons”, a insisté Kody. “J’ai le plus de mal à avoir l’impression qu’elle ne me trahit pas. Je ne dis pas qu’ils doivent m’excuser. J’ai déjà corrigé cela plusieurs fois. Mais c’est presque comme si c’était ce qu’elle leur avait dit [I said] mettre la chaleur sur moi pour ce qui se passe.

Kody a exhorté Robyn et Méri Brun pour peser sur la situation parce qu’il n’était pas en mesure d’identifier ce qui le dérangeait tant dans la situation et voulait savoir s’ils étaient également dérangés. Meri a admis à Janelle qu’elle pensait que Kody avait clairement indiqué lors d’une précédente rencontre qu’il n’avait pas besoin que les garçons s’excusent auprès de lui, mais Janelle était toujours convaincue que Kody attendait des excuses avant d’aller de l’avant avec Gabe et Garrison. Kody était extrêmement frustré par la mauvaise communication parce que Janelle avait dit aux garçons ce qu’il avait dit à l’origine [about needing the apology]mais ne les a pas remplis lorsqu’il s’est corrigé.

Janelle a dit qu’elle voulait juste que Kody et les garçons comprennent les choses, mais Kody a clairement indiqué qu’il pensait qu’ELLE était également responsable du drame. “Vous n’avez jamais appliqué les règles COVID [so they didn’t either]”, a déclaré Kody. “Vous avez en fait minimisé ce que je faisais.” C’était une dispute que Kody avait eue avec le bot Janelle et Christine Brun un nombre incalculable de fois. Janelle a continué à défendre le fait qu’elle suivait toutes les directives du CDC, elle n’était tout simplement pas aussi intense que de suivre chez Kody des lignes directrices.

Kody, qui s’était récemment remis d’un mauvais épisode de COVID, est devenu extrêmement frustré et a commencé à crier sur Janelle. « Je n’arrive pas à croire que j’ai fait tout ça pour te sauver. Pour sauver mes enfants ! il a fulminé. “J’essayais de les protéger et je reçois des critiques de VOUS et de mes garçons. La pire critique. Zéro respect. J’ai passé 18 mois persécuté par ma propre famille pour avoir essayé de les protéger. Mon coeur est brisé.”

À ce moment-là, Janelle s’est levée pour s’éloigner de la conversation. “Je n’ai pas à rester ici et à me défendre”, a-t-elle déclaré. “C’est le même vieil argument. Je n’ai pas besoin d’être battu pour me soumettre. Je ne le suis pas. Je ne vais pas rester ici et me faire engueuler. Je ne le mérite pas. Janelle était en larmes alors que Kody essayait de la faire rester, mais elle a expliqué qu’elle ne voulait pas qu’on lui crie dessus. Robyn finit par convaincre tout le monde de poursuivre la discussion.

“Je m’excuse vraiment”, a admis Kody. “Mais chaque fois que nous commençons à parler de ce genre de choses, je suis sur le point de le perdre. J’en connais le poids maintenant plus que je ne l’ai jamais fait. La conversation s’est terminée avec Janelle disant à Kody qu’elle ne voulait plus être au milieu de lui et des enfants. Elle lui a dit qu’ils devraient s’arranger avec un conseiller parce qu’elle ne supportait pas d’être l’intermédiaire. Il s’est de nouveau excusé.

“Je suis ici dans un endroit sombre avec le mariage plural, je me demande vraiment si c’est une bonne idée ou si ça marche”, a conclu Kody. « Peut-être que nous avons fait quelque chose de mal le long de la ligne. Je ne veux pas blâmer le mariage plural, mais cela n’a tout simplement pas bien fonctionné pour nous. Janelle a ajouté : « Nous n’avons jamais eu de divisions aussi profondes. Christine est partie et c’est un très grand changement par rapport à ce à quoi notre famille ressemblait depuis de nombreuses années. Je pense que c’est le test ultime pour notre famille. Pouvons-nous tenir le coup ? »

