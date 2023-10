Kody Brown refuse de se réconcilier avec Meri Brown dans « Sister Wives » – Hollywood Life

Crédit d’image : TLC

Kody Brun et Meri Brun ont enduré leur lot de luttes au fil des ans, et Kody, 54 ans, a pris sa décision concernant son avenir avec Meri, 52 ans. Bien que Meri garde toujours espoir, Kody ne veut pas se réconcilier.

« Meri et moi avons traversé tout un processus ici au cours des 7 dernières années, et nous sommes revenus à l’endroit où j’ai l’impression que nous nous entendons bien », a déclaré Kody dans l’épisode du 1er octobre de Sœurs épouses. « Nous nous entendons bien. Mais je ne veux pas réconcilier cette relation parce que je ne pense pas que cela me convienne.

Plus tôt dans l’épisode, Meri explique à Robyn Brun qu’elle va partager son temps entre Flagstaff et Parowan, où se trouve son bed and breakfast. Elle va emménager dans une maison plus petite à Flagstaff. Meri n’a pas encore parlé à Kody de ses projets, et elle veut que Robyn, 44 ans, soit là quand elle le fera.

« Cela ne fait aucun doute, Robyn. Il en a fini avec moi… Cela ne fait aucun doute », dit Meri. Robyn sait que le « but » de Meri a été de « tenir le coup » avec Kody jusqu’à ce qu’ils « décident de le comprendre ». Robyn veut que Meri ait de l’espoir, mais Meri sait où elle en est.

« Je l’ai entendu dire des choses qui ne sont pas très gentilles à mon égard et qui m’ont fait comprendre très clairement où il en est dans notre relation », admet Meri. Cependant, si Meri avait fait ce qu’elle voulait, les choses seraient différentes.

«Je m’en soucie tellement et je veux vraiment, vraiment que ça marche», dit Meri. «J’ai vraiment l’impression qu’il va un jour se rendre compte que, vous savez, c’est quelque chose dans lequel il s’est également engagé et nous pourrons alors travailler pour aller de l’avant. Je veux qu’il travaille sur cette relation avec moi et aussi, je m’en fiche, mais je m’en soucie. Je sais ce que je veux vraiment.

Robyn avoue qu’elle est « déchirée » à l’idée de dire à Meri d’aller trouver son bonheur et de la supplier de rester. Malgré le drame en cours, Meri a les idées claires sur sa vision des choses. «J’ai une très belle vie. J’ai beaucoup de choses à faire et j’ai beaucoup de choses à faire, et je dois juste continuer à faire ces parties de ma vie avec les gens qui veulent y participer », a déclaré Meri à Robyn.

Meri était la première épouse de Kody. Ils se sont mariés en 1990. Ils ont divorcé pour qu’il puisse légalement épouser Robyn et adopter ses trois enfants issus d’une relation antérieure. Au fil des années, Kody et Robyn ont fait face à des hauts et des bas, notamment le scandale de la pêche au chat de Meri. Lors des retrouvailles révélatrices diffusées en 2022, Kody a admis qu’il « n’aurait plus jamais de relation conjugale » avec Meri. Plus d’un an plus tard, ses sentiments n’ont pas changé et ils se sont depuis définitivement séparés. De nouveaux épisodes de Sœurs épouses diffusé le dimanche à 22h sur TLC.