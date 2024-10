Kody Brown quitte son domicile et celui de sa femme Robyn après un « échange houleux » parce qu’il n’a pas vu ses enfants

Ailleurs dans l’épisode, l’ex de Kody, Janelle, affirme que le patriarche de la famille n’a pas vu ses petits-enfants depuis trois ans, tandis que Kody rejette la responsabilité sur tout le monde.

Le dernier de Kody BrunLes quatre mariages de sont fragiles et se développent au milieu de tensions accrues avec sa seule épouse restante, Robyn Brun.

Lors du tout nouvel épisode de dimanche de Sœurs épousesKody et Robyn ont eu un « échange houleux » avant que les caméras n’arrivent pour filmer, incitant le père de 18 enfants à quitter la maison du couple à Flagstaff, en Arizona.

« Robyn est extrêmement contrariée que je ne tende pas davantage la main à mes enfants », a expliqué Kody dans un confessionnal. « Je ne vais pas m’asseoir ici et me battre avec vous, avoir une rupture dans notre relation causée par ces gens qui ont créé la plus grande rupture de ma vie. Je ne fais pas ça. Alors j’ai juste décidé que je devais partir. «

Kody est ensuite revenu à la maison, où le couple a tenté de parler de leurs différences, seulement pour que Robyn continue d’insister pour que Kody tende la main aux enfants plus âgés qu’il partage avec ses anciennes épouses. Christine Brun, Janelle Brunet Meri Brun.



« Je ne vais pas le faire avec un rejet à chaque fois », a déclaré Kody. « Je n’abandonne pas mes enfants. Ils m’ont trahi. »

« Mais ce sont des enfants ! » Rétorqua Robyn.

« Non, ce sont des adultes », a rétorqué Kody, ajoutant plus tard dans un confessionnal: « Certaines personnes pensent que les relations parents-enfants ne doivent pas nécessairement être réciproques, mais lorsqu’ils sont adultes, oui, ils le sont. »

L’explosion survient après des années de tensions entre Kody, Robyn et le reste de la famille Brown, y compris des désaccords sur les règles COVID de Kody et des accusations selon lesquelles Kody aurait favorisé Robyn par rapport à ses autres épouses, incitant Christine à quitter Kody en 2021, suivie de Janelle en 2022, et Meri peu de temps après.



Robyn, qui a partagé que son propre père biologique n’était pas présent pour elle tout au long de son enfance, a souligné à son mari l’importance qu’il soit un père présent pour sa grande progéniture.

« J’ai du mal à ne pas perdre un peu mon respect pour toi », a admis Robyn.

« Si j’étais lui, j’appellerais, j’enverrais des courriels, j’enverrais des SMS, peut-être que je me présenterais, je prendrais l’avion, vous savez, peu importe », a-t-elle ajouté dans un confessionnal.

Kody, quant à lui, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de supplier ses enfants de lui parler.



« J’ai donc passé un an ici à déplorer la situation », a ajouté Kody à propos de la dissolution de la famille Brown. « Quand j’aurai surmonté cela, les enfants qui sont ouverts à moi attireront mon attention. »

Cette réponse, cependant, n’était pas suffisante pour Robyn, qui a noté dans un confessionnal qu’elle pensait que Kody devait intensifier ses efforts.

« Je ne veux pas juger Kody, mais en même temps, je ne pense pas que Kody devrait l’accepter. Je pense que Kody devrait camper devant leur porte et dire : ‘Hé, tu vas parler.’ pour moi », a déclaré Robyn.

« Je n’essaie pas assez, je le sais. Je suis trop impétueux en ce moment, Robyn. Tout ce que je ferai, c’est plus de dégâts », a admis Kody.

Le couple a terminé leur conversation avec Robyn suppliant Kody de lui promettre qu’il continuerait d’essayer, ce à quoi il a accepté à contrecœur : « D’accord, un peu. »



Ailleurs dans l’épisode, l’ex-épouse de Kody, Janelle, partageait des préoccupations similairesaffirmant cette fois que Kody a non seulement une relation tendue avec son groupe d’enfants, mais aussi avec ses petits-enfants. Janelle a souligné que Kody était largement absent pour les enfants de sa fille Madison – Axel, 7 ans, Evie, 5 ans et Josephine, 19 mois – qu’elle partage avec son mari Caleb Brush.

« La seule chose qui dérange les enfants, c’est la façon dont il a traité la famille, la façon dont il a complètement abandonné », a déclaré Janelle dans un confessionnal. « Et vraiment, Maddie n’a aucun contact avec eux. Elle est très protectrice envers ses enfants. »

Elle a poursuivi : « Kody n’est pas venu là depuis la naissance d’Evie et Evie a trois ans et demi. Et elle ne voulait pas simplement qu’il vienne et dise : ‘Oh, je suis ton grand-père !’ et ils disent : « Quoi ? Qui est ce type ? »

Kody, cependant, ne pense pas qu’il soit responsable de sa relation avec ses petits-enfants.



« Il est irréaliste d’espérer que les grands-parents soient tout le temps dans la vie de leurs petits-enfants », a-t-il déclaré, soulignant que Madison et sa famille vivent en Caroline du Nord, « surtout si vous déménagez vos enfants sur une côte complètement différente ».

Kody a également accusé Madison d’avoir créé davantage de tensions entre lui et Janelle au milieu de leur séparation.

« Ils me laissent volontairement hors de leur vie pour me punir d’un crime que je n’ai pas commis », a-t-il déclaré. « Je suis seulement coupable de ne pas être tombé follement amoureux de leurs mères. Eh bien, Madison a en fait appelé Janelle pour lui dire : ‘Papa a dit qu’il ne t’aimait pas.' »