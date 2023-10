Kody Brown dit qu’il n’a « jamais été autorisé » à être « amoureux » de Robyn – Hollywood Life

Crédit d’image : Puddle Monkey Prods/Figure 8/Kobal/Shutterstock

Avec deux (presque trois) de ses mariages complètement brisés, Kody Brun est toujours en mode défense. Dans l’épisode du 8 octobre de Sœurs épousesKody, 54 ans, affirme que Robyn Brun « garde toujours ses distances » avec lui quand il est là Meri Brun ou les autres épouses. Kody pense également que sa relation avec Robyn, 44 ans, a souffert à cause des autres épouses.

« C’est vraiment gênant parce que la seule femme avec laquelle j’ai une relation en ce moment est Robyn, mais nous n’avons jamais été autorisés, essentiellement, à être amoureux l’un de l’autre ou à trouver du réconfort l’un dans l’autre à cause de ce genre de désordre conjugal quasi pluriel. ça se passe », dit Kody dans l’épisode. « Et maintenant, tout le monde s’en va. Tout le monde est parti.

Il poursuit : « Nous avons des difficultés avec tout le monde, mais nous n’avons toujours pas le sentiment de pouvoir exposer notre lieu de réconfort, notre amour les uns pour les autres, d’une manière ou d’une autre. Ce n’est pas un endroit sûr pour nous.

Pendant ce temps, Robyn essaie juste de ne pas être la dernière épouse. « Les choses ne vont pas bien. Je ne suis pas d’accord avec ce qui se passe dans la famille. J’ai vraiment, vraiment du mal avec ça », admet Robyn.

Comme elle l’a promis, Robyn agit comme médiatrice entre Meri, 52 ans, et Kody alors que Meri lui fait part de son projet de déménager son entreprise de vêtements dans l’Utah, où se trouve sa chambre d’hôtes. Tandis que Robyn et même Meri gardent toujours l’espoir que Meri et Kody pourront arranger les choses.

Malheureusement, Kody ne veut pas se réconcilier. «Je n’essaie pas de faire comme si nous revenions à ce mariage à part entière. Je n’essaie pas de faire ça. Je pense que je vois l’écriture sur le mur. J’attends littéralement qu’elle rattrape son retard », dit Kody à propos de Meri.

La conversation prend une tournure lorsque Meri remarque que Kody porte une autre bague à son annulaire et non la bague de Claddagh qu’ils portaient tous ensemble. « Je suis désolé, je suis distrait par ta bague. C’est une bague différente », dit Meri à Kody.

Kody essaie de faire comme si le changement de bague n’était pas grave. «Je n’ai aucune idée de ce qu’est cette bague ni d’où elle vient – s’il l’a eu, si Robyn l’a eu pour lui, s’ils l’ont rassemblée. Je n’en ai littéralement aucune idée et, franchement, je m’en fiche », dit Meri. De nouveaux épisodes de Sœurs épouses diffusé le dimanche sur TLC.