Kody Brown de «Sister Wives» veut que ses femmes «se conforment au patriarcat» – National

Comme l’un des quatre Sœurs épouses femmes ont annoncé qu’elle prévoyait de quitter son mari Kody Brown, il a demandé à ses épouses restantes de “se conformer au patriarcat”.

Au cours de l’épisode de dimanche de la populaire série TLC de longue date Sœurs épouses, Christine – la troisième épouse de Kody – a annoncé la fin de leur mariage. Christine et Kody étaient “spirituellement” mariés, ce qui signifie qu’ils ont eu une cérémonie et présenté leurs vœux l’un à l’autre, mais ne sont pas légalement liés en tant que mari et femme.

Christine a annoncé la nouvelle lors d’une réunion de famille tendue entre elle, Kody et ses trois autres épouses, Meri, Janelle et Robyn.

La longue discussion, qui a eu lieu à l’extérieur sur un patio résidentiel, a vu la famille Brown discuter de la voie à suivre pour leur mariage polygame et de l’avenir de leurs enfants.

« Je vais redevenir le chef de ma famille, et donc je ne vais pas être contourné en cela. Et donc, si tout le monde est prêt à se conformer à nouveau au patriarcat, je suppose », a déclaré Kody à ses femmes. « Je me suis battu pour rendre tout le monde heureux. Mon amertume est d’essayer de faire cela et de ne pas avoir la famille à laquelle j’avais pensé et conçu.

L’annonce de la séparation de Christine de Kody n’a semblé surprendre aucun des membres de la famille, malgré leur bouleversement individuel.

“Et si c’est trop gênant ou si je n’ai pas l’impression d’être le chef de ma famille quand les gens sont là, alors je ne vais pas réunir toute la famille”, a déclaré Kody, 53 ans. “Je suis maintenant à un moment de ma vie où je n’ai pas de temps à perdre avec des gens qui ne me respecteront pas ou ne me traiteront pas avec respect.”

Lors d’un confessionnal solo dans l’épisode de dimanche, la deuxième épouse Janelle a déclaré aux caméras qu’elle “ne savait pas que j’avais signé pour le patriarcat”, car ce n’était “pas ce sur quoi nous étions tous d’accord au tout début”. Elle termina le commentaire par un haussement d’épaules.

La quatrième épouse de Kody, Robyn, a déclaré qu’elle craignait que la décision de Christine de partir ne « secoue » la famille. Kody a également déclaré qu’il sentait que la famille avait perdu son “unité” parce qu’il n’avait pas “pris les rênes”. Il a dit qu’il estimait que l’indépendance de ses épouses était, à l’époque, “plus importante”.

Après l’épisode de dimanche, Meri a publié une citation sur son histoire Instagram.

“L’astuce est que tant que vous savez qui vous êtes et ce qui vous rend heureux, peu importe la façon dont les autres vous voient”, lit-on dans la citation.

Meri a ajouté un autocollant au message : une flèche avec le mot “CECI” écrit à l’intérieur. (Meri et Kody ont précédemment déclaré que leur propre mariage était «mort» depuis des années.)

Christine et Kody ont conclu un mariage spirituel en 1994, faisant d’elle sa troisième épouse.

Kody était déjà légalement marié à sa première femme Meri; le couple a échangé ses vœux en 1990. Kody a épousé spirituellement Janelle, sa deuxième épouse, en 1993. Sa quatrième épouse, Robyn, a rejoint la famille Brown en 2010. En 2014, Kody a divorcé de Meri et a épousé légalement Robyn afin d’adopter ses trois enfants de un mariage antérieur.