La star de SISTER Wives, Kody Brown, a crié à sa femme Christine pour avoir exigé dans une nouvelle promo qu’ils emmènent deux voitures lors d’un road trip avec ses autres épouses.

La femme de 52 ans n’est pas contente d’elle et la critique pour son «antagonisme».

Dans une promo pour le nouvel épisode de dimanche de Soeurs épouses, Kody révèle que lui et ses quatre épouses sont en train de préparer la voiture et de se préparer à conduire tous ensemble de l’Arizona à l’Utah.

Il veut tout le monde dans une seule voiture pour les voyages, mais Christine veut qu’ils se séparent en deux véhicules, en utilisant trop de bagages comme raisonnement.

Elle dit dans un confessionnal à la caméra: «Il a dit que nous devions emballer léger, et je ne pense pas qu’il soit emballé léger.»

Comme Kody continue de charger la voiture avec toutes ses affaires, Christine lui dit: «Kody, nous avons encore le sac de Meri et le sac de Janelle. Ça ne rentrera pas dans la voiture.

« Sur la base des bagages, nous prenons deux voitures. »

Mécontent du changement qu’elle essaie de faire, Kody dit dans son confessionnal: «Arrête! Arrêtez d’essayer de prendre deux voitures! Arrêter maintenant. Je n’écoute même pas ça.

«Tout le monde veut son autonomie, ‘Uhh autonomie, autonomie. Je ne veux pas rester à ses côtés toute la journée. C’est juste, gah.

Christine l’avertit, disant que son emballage est ce qui cause tous les problèmes et que tout irait bien s’il venait d’apporter moins de choses.

Robyn reste silencieuse pendant que Christine et Kody se disputent sur la situation de la voiture, mais elle dit à la caméra: «Je pense que conduire ensemble pourrait aller dans les deux sens. Cela pourrait être vraiment génial et créer des liens, ou cela pourrait être vraiment stressant et cela pourrait être difficile, dramatique et gênant.

Le trio se dirige bientôt vers Merichez lui, pour venir la chercher avant de récupérer Janelle, mais apprenez que leur voiture a un pneu crevé dès leur arrivée.

Kody veut rapidement amener un mécanicien pour obtenir un nouveau pneu, mais Christine profite de cette occasion pour exiger une fois de plus qu’ils prennent deux autres voitures car ils ne savent pas combien de temps le problème prendra pour être résolu.

Il arrête l’idée pour de bon en criant: « Non, on ne prend pas deux voitures, Christine! »

Il termine le clip de prévisualisation en disant à la caméra que Christina «est juste antagoniste».

Il ajoute: «Elle ne veut évidemment pas voyager ensemble. Elle veut évidemment prendre sa propre voiture. «

Christine a beaucoup de problèmes avec Kody ces derniers temps.

Kody veut que toutes ses épouses ensemble dans une seule voiture n’est que la dernière à bouleverser Christine, car elle n’est pas non plus contente qu’il veuille qu’elles vivent toutes ensemble.

Dans un clip pour la nouvelle saison sur TLC, Kody dit qu’ils sont « une seule famille et doivent être dans une seule maison ».

« C’est juste trop dur, » elle raconte à la caméra leur mariage, comme Kody admet qu’il a « Meri folle et Christine folle. »

Elle a également partagé qu’elle devient toujours « super jaloux » des autres épouses, bien qu’elles soient mariées à Kody depuis plus de 25 ans.

Christine a dit aux autres: « Je suis vraiment désolée, je suis toujours jalouse, je dis juste que je suis toujours super, super, super jalouse et je suis vraiment désolée.

« Cela rend les rencontres difficiles. Vraiment, vraiment difficile. Peut-être que je ne m’aime pas non plus. »

Les tensions sont également vives avec la première épouse de la personnalité de la télévision, Meri, qui a récemment partagé: «Nous sommes dans un endroit où nous ne faisons que savoir où nous en sommes et, vous savez, ce qui se passe.

Son inquiétude provient de mois de rumeurs selon lesquelles leur mariage est sur sa dernière étape et ils sont dirigé vers une «scission».