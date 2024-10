Kody Brown de Sister Wives accuse ses ex de l’avoir fait tomber amoureux

Se plaignant de l’incapacité de la famille à rembourser le Coyote Pass, Janelle a déclaré que Kody affirmait avoir « toutes ces autres dettes ». Et pourtant, elle l’a vu acquérir d’autres actifs comme des caravanes et des décorations pour la maison. « Je vois toutes les œuvres d’art sur leurs murs », a-t-elle déclaré à propos de la maison de Robyn et Kody. « Je vois toutes ces choses. Et c’est très bien, j’ai de l’argent et je l’ai dépensé aussi pour des choses. » (Pour sa part, Kody a déclaré qu’une grande partie de son argent était consacrée à l’achat de voitures – « il avait essentiellement une flotte » – et à une assurance pour les enfants.)

Et même si Janelle a reconnu qu’elle n’était pas sûre de la façon dont Kody et Robyn géraient leurs finances, « J’étais toujours surprise de voir à quel point son jardin était beau. Il était complètement terminé. Et il y avait toujours des trucs chez elle. Et je c’était comme ‘Wow.’

En fin de compte, a-t-elle déclaré : « Il ne donne pas la priorité à ce dont j’ai besoin ou à ce que je veux. » Et ce problème a fini par l’épuiser. « Je pense qu’après un certain temps, j’ai commencé à le voir et mes enfants commençaient à très en colère à ce sujet, comme mes enfants adultes. Du genre : « C’est quoi ce bordel, maman ? »

Cependant, selon Robyn, elle a fait très attention à son budget après la rupture de son premier mariage.

« Avant, je n’étais pas très douée avec l’argent », a-t-elle partagé lors de l’épisode du 22 septembre. « Quand j’étais jeune, j’ai eu des coups durs, puis j’ai vraiment appris pendant mon divorce à bien gérer mon budget. » Quant à ses collègues épouses, elle a déclaré: « Vous devez simplement avoir une priorité différente de la mienne quant à la destination de votre argent, c’est tout. »