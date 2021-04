Les fans de SISTER Wives ont critiqué Kody Brown après avoir suggéré que sa fille Ysabel subisse une opération majeure au dos sans lui ni aucun autre membre de sa famille avec elle.

Kody partage Ysabel, maintenant âgé de 18 ans, avec sa femme Christine, ainsi que cinq autres enfants avec elle.

TLC

Les fans ont critiqué Kody Brown pour avoir suggéré à sa fille Ysabel de se faire opérer seule[/caption]

Le couple a eu un Relation «rocheuse» depuis des années, mais les fans ne pensent pas que cela devrait affecter la façon dont il traite sa fille.

Ysabel a longtemps souffert de scoliose, mais elle a dû continuer à reporter ses horaires chirurgie pour cela parce qu’elle n’avait aucune assurance.

Christine révélée lors de la Soeurs épouses finale de la saison que le niveau de douleur de sa fille était à environ huit ans et demi depuis un moment maintenant, et après que leur nouvelle assurance ait été mise en place, ils ont subi une intervention chirurgicale.

Ysabel a dû se rendre de Flagstaff, Arizona au New Jersey pour l’opération, et Kody a dit qu’il n’irait pas avec elle et a dit que personne d’autre ne devrait non plus.

Twitter

Il a dit à sa femme Christine et à leur fille Ysabel que personne ne devrait l’accompagner de l’Arizona au New Jersey pour l’opération en raison de la pandémie.[/caption]

Instagram

Christine a qualifié la suggestion de « stupide » et a dit à Ysabel qu’elle ne la laisserait pas partir seule[/caption]

Il ne voulait même pas qu’elle subisse encore l’opération à cause de la pandémie, mais quand Christine a expliqué qu’elle en avait besoin à cause du principal, il a suggéré que personne ne l’accompagne en raison d’une éventuelle exposition au virus.

Les fans de Reddit ont critiqué Kody pour avoir suggéré cela et pour avoir visiblement bouleversé Ysabel.

Un utilisateur a écrit: «J’ai des maux de dos chroniques, et non seulement elle ne peut pas subir l’opération seule, mais elle ne peut pas voler seule parce que je doute qu’elle puisse gérer sa foutue valise!

«Kody est une poubelle brûlante.»

Un autre a déclaré: «Le fait que Kody pensait que Christine voulait que Ysabel se fasse opérer à cause d’une douleur intense était une tentative de manipuler Kody est vraiment dégoûtant.

«Je déteste tellement Kody, il mérite de pourrir dans son manoir avec Robyn pendant que Christine trouve quelqu’un qui l’aime vraiment.

D’autres ont appelé Kody pour ne pas avoir mis sa fille souffrante au-dessus de ses autres épouses – Meri, Janelle et Robyn.

Beaucoup ont expliqué qu’Ysabel et tous ceux qui l’accompagnaient à la chirurgie devraient être mis en quarantaine avant le voyage, pendant le voyage et après le voyage, ce qui réduirait tout risque d’exposition pour le reste de la famille à leur retour.

TLC

Les téléspectateurs ont déclaré qu’il devrait mettre en quarantaine le temps dont il avait besoin pour être là pour sa fille au lieu de donner la priorité à ses sœurs épouses[/caption]

Instagram

Christine a dit à sa soeur Meri lors de la finale de la saison qu’elle « ne pouvait plus se marier avec Kody »[/caption]

Ils ont dit que Kody aurait dû mettre le fait d’être là pour sa fille au-dessus du temps passé loin des autres membres de sa famille parce qu’elle avait besoin de lui.

Un Redditer a écrit: «Eh bien, c’est dur, Kody, tu passes autant de temps loin de Jenelle et Meri! Vous devez à Christine ce genre de temps de qualité!

« Il passe la plupart de son temps avec Robyn de toute façon, il peut être loin d’elle pendant un certain temps »

Christine, 49 ans, a qualifié la suggestion de Kody de «ridicule et stupide».

Instagram

Ysabel a eu besoin de la chirurgie pour sa scoliose[/caption]

Instagram

Elle a fini par se rendre dans le New Jersey pour l’opération avec sa mère et d’autres membres de la famille[/caption]

Après qu’Ysabel a commencé à pleurer sur la possibilité d’avoir à tout traverser seule, sa mère lui a assuré que ce n’était «pas une option» et qu’elle «ne ferait pas ça pour [her]. »

Christine a révélé à sa sœur épouse Meri ailleurs dans la finale que elle «ne peut plus faire de mariage avec Kody. »





Dimanche, qui était également le moment où l’épisode a été diffusé, Ysabel a célébré l’anniversaire de sa mère en l’appelant «sans aucun doute» sa personne la plus «préférée dans ce vaste monde.

Elle a ajouté: «Je ne serais pas la personne que je suis aujourd’hui sans votre nature aimante et votre belle âme.

« Tu as 49 ans et tu n’as toujours pas un seul cheveu gris – merci pour les génétiques géniales qui m’arrivent <3"