Kody Brown de Sister Wives a critiqué le fait qu’il n’ait jamais rendu visite à ses petits-enfants alors que sa femme Janelle rend visite à sa fille Maddie sans mari

Kody Brown de SISTER Wives a été interpellé par les fans pour ne jamais avoir rendu visite à ses petits-enfants.

Certains pensaient que le père de 18 ans, âgé de 52 ans, avait adopté l’approche « hors de vue, loin de l’esprit » lorsqu’il s’agissait de prendre le temps de voir ses trois plus jeunes parents.

La star de Sister Wives, Kody Brown, a été interpellée pour ne jamais avoir rendu visite à ses petits-enfants[/caption]

D’autres accusés de polygame Kody d’être un «père mauvais payeur».

Il est venu après sa femme Janelle, avec qui il est légalement marié depuis une décennie, est allé voir leur fille Maddie Brown.

Dans une publication Instagram enthousiaste de la famille – moins Kody – sur le point de commencer leur voyage, l’homme de 52 ans a écrit : « En route pour voir Maddie, Caleb et les bébés. Le seul qui ne nous rejoint pas est Logan.

« GARRISON EST MID SNACK – avant que je reçoive tous les commentaires sur le masque. »

Les accusations sont venues alors que sa femme Janelle, d’extrême droite, a rendu visite à leur fille Maddie sans lui[/caption]

Janelle a partagé d’adorables clichés de ses ébats avec leur petit-fils Axel[/caption]

En tant que grand-parent solo présent, Janelle et la famille ont également visité le bateau en bois de la colonie de Jamestown.[/caption]

Elle a ensuite téléchargé des photos d’Axel – son petit-fils avec Kody – inspectant une luciole qui avait été capturée dans le jardin avant de rendre visite à une tortue à proximité.

L’adorable famille a ensuite été vue en train de visiter un bateau en bois à la colonie de Jamestown.

Pourtant, l’absence flagrante de Kody, le mari de quatre enfants, a été signalée par les fans dans un fil de discussion sur reddit intitulé: « Est-ce que Kody va jamais voir ses petits-enfants? »

L’internaute qui a posé la question a alors interrogé : « Est-ce qu’il en parle jamais ? Voyager pour les voir ? Ou est-ce hors de vue hors de l’esprit. Je sais qu’il a une capacité d’attention extrêmement courte, mais ce sont les bébés de ses enfants.

Les fans ont accusé le polygame d’avoir une approche « à l’abri des regards » envers ses petits-enfants[/caption]

Reddit

Les utilisateurs de Reddit ont déclaré qu’ils seraient » choqués » si Kody était proche de sa famille immédiate[/caption]

Un autre téléspectateur de l’émission de téléréalité TLC a ensuite écrit: «Kody est un manuel Deadbeat Dad. Il se présente pour des séances de photos, comme des remises de diplômes et des cérémonies de remise de prix, mais disparaît lorsqu’il est temps de s’impliquer au quotidien.

« Je serais choqué si l’un de ses petits-enfants se retrouvait près de lui, d’autant plus que leurs parents/enfants de Kody semblent prendre leurs distances. »

L’un d’eux a ensuite ajouté: « Au cours des saisons passées, alors que l’enfant a déménagé, Kody a fait plusieurs références au fait que les enfants doivent se rapprocher ou lui rendre visite. Je doute fort qu’il voyage pour voir les petits-enfants.

Un autre a pris un ton sarcastique en postant : « Oui parce que c’est tellement plus facile pour toute une famille avec de jeunes enfants de parcourir des centaines de kilomètres. Ce mec. Pouah. »

Les fans ont suggéré qu’il donnait la priorité à sa femme « préférée » Robyn[/caption]

D’autres ont déclaré qu’ils « doutaient fortement » que Kody avait fait l’effort de rendre visite à ses trois petits-enfants[/caption]

L’un d’eux a alors accepté et a écrit : « Je pensais à la même chose en voyant des photos de Janelle et de tous les enfants en vacances en ce moment. Est-ce qu’il reste juste hors caméra ou vraiment pas là ? Quelle tristesse. »

Un utilisateur de Reddit a ensuite spéculé qu’il était avec sa soi-disant « femme préférée » Robyn, et a déclaré: « Kody est trop occupé à élever sa famille préférée avec Robyn pour se soucier de quelqu’un d’autre. »

Récemment, The US Sun a révélé Kody et Robyn – la dernière des épouses à rejoindre le groupe, devaient 1 000 $ d’impôts car ils « n’avaient pas les moyens » de construire sur leur propre terrain.

Nous avons révélé en exclusivité Kody doit 1 058,31 $ en taxes foncières, qui incluent les intérêts, sur Maison en Arizona qu’il partage avec sa quatrième épouse Robyn, 42.

Kody et sa plus récente épouse Robyn doivent 1 058,31 $ en impôts fonciers, qui comprennent les intérêts[/caption]

Janelle est légalement mariée à Kody depuis 10 ans[/caption]

Kody a raté deux factures d’impôt sur la maison, selon un tribunal de l’Arizona.

Kody et Robyn acheté la maison de cinq chambres et quatrième salle de bain pour 890 000 $ en août 2019.

La maison massive a presque mis fin au mariage de Kody et Robyn.

La maison qu’ils louaient a été mise sur le marché, les obligeant à trouver une autre maison.

Janelle a maintenant emménagé dans une caravane chic tandis que Kody se débat avec sa facture d’impôts[/caption]

Pendant ce temps, Kody et ses quatre femmes Méri, 50, Janelle, 51, Christine, 49 ans, et Robyn n’ont pas encore construit quatre maisons sur un terrain qu’ils ont acheté appelé Coyote Pass.

Lors de la dernière saison de Sœur Épouses, la famille a eu du mal à vivre dans quatre maisons séparées à des kilomètres l’une de l’autre.

Janelle a déclaré que la dynamique familiale « l’inquiétait », tandis que Robyn a commenté « nous agissons vraiment comme quatre familles distinctes ».





Pourtant, Janelle aime maintenant la vie dans un maison mobile neuve à 82 000 $.

le Sœur Épouses la star a révélé qu’elle avait emménagé dans la caravane le mois dernier après son la location a été vendue de dessous elle.

Janelle a emménagé dans un Jalon Mobil-home 386BH qui a été garé sur l’allée de terre de la propriété Flagstaff de la famille Brown.

Le véhicule dispose d’une kitchenette de luxe, avec un four miniature, un grand réfrigérateur et un four micro-ondes.