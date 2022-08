Kody Brown crie à Christine pour son départ – Hollywood Life

Sœurs épouses revient le 11 septembre, et ce sera la saison la plus intense à ce jour. « J’ai décidé de partir. Je vais partir Kody [Brown]“, Christine Brun dit aux femmes dans le Sœurs épouses bande annonce. Christine admet à Kody que c’est « déchirant » d’être sa femme depuis des années, et elle a l’impression que «Robyne est plus important » pour lui.

Suite Sœurs épouses

Kody et Christine ont une confrontation choquante devant Méri, Janelle, et Robyne. “Vous n’avez jamais essayé d’avoir une très bonne relation avec ces autres personnes. C’est la raison pour laquelle je suis énervé. Mec, juste le couteau dans les reins pendant toutes ces années. Les sacrifices que j’ai faits pour t’aimer ! Kody crie sur Christine.

La disparition de la relation de Kody et Christine a un impact sur toutes les relations de Kody. Kody et Janelle ont une conversation franche sur leur relation. “Je ne pense pas que vous et moi sachions être sincères l’un avec l’autre”, dit Kody à Janelle. Janelle admet: “Il n’agit plus comme mon mari ici.”

Robyn avoue à Meri qu’elle n’est « pas prête » à ce que Christine parte. “Tiens bon avec moi d’accord ?” demande Robyne. Meri répond avec une certaine prudence: “Je le suis.” Robyn dit à Meri qu’ils doivent “reconstruire”.

Pour Christine, elle a toujours été franche sur ses sentiments à propos du mariage plural. “J’ai accepté d’être une épouse sœur, mais j’ai accepté d’être une épouse égale”, dit-elle.

Meri admet même qu’elle n’est plus “vraiment sûre que nous ayons une famille”. Kody est très conscient que “le message que nous avions sur la polygamie fonctionnelle semble si dysfonctionnel maintenant”.

L’année dernière, Christine a expulsé Kody de chez elle, ce qui a été l’une des choses les plus difficiles qu’elle ait jamais faites. Mais maintenant, mettre formellement fin à leur mariage s’avère encore plus difficile. Et quand elle doit le dire à ses épouses sœurs et à ses enfants, personne ne le prend bien. Elle est déterminée à déménager dans l’Utah pour être avec ses enfants plus âgés, mais lorsque Kody essaie de l’arrêter, Christine l’appelle pour avoir favorisé une femme et ses enfants, par rapport à tous les autres. Les tensions se multiplient à mesure que les gens commencent à prendre parti.

Et en plus de tout cela, COVID est toujours un problème majeur pour la famille Brown, car d’abord, Janelle et ses enfants sont testés positifs et plus tard, Kody, Robyn et leurs enfants font face à leurs propres difficultés pendant la pandémie. Lorsque la fille de Christine, Mykelti, accouche, elle invite certaines des épouses sœurs à en faire partie, mais pas d’autres et ses choix sont surprenants. Ensuite, sans parler à Kody, Janelle achète un camping-car géant et emménage sur leur propriété non développée de Coyote Pass alors qu’elle cherche désespérément à faire démarrer la construction de leurs maisons. Cette saison verra la famille divisée comme jamais auparavant, laissant une chose certaine : les Browns ne seront plus jamais les mêmes.