Kodak TV examen – Conseiller technique

Le Surface Laptop n’est plus l’ordinateur portable révolutionnaire qu’il était autrefois, mais il reste une excellente option, à condition que vous soyez satisfait des processeurs Intel.

Microsoft a abandonné l’option AMD sur les modèles 13,5 pouces et 15 pouces, et cela coûte cher une fois que vous allez au-delà des configurations les moins chères.

Mais si vous êtes prêt à dépenser plus de 1 000 $/1 000 £, c’est une option solide. La construction mince et légère de Microsoft est ici, aux côtés de l’un des meilleurs claviers de l’entreprise et du logiciel Windows 11 qui est maintenant très facile à utiliser.

Cependant, vous devrez faire face à cette conception datée, qui n’a pas été mise à jour depuis le lancement du Surface Laptop. C’est toujours le meilleur ordinateur portable Microsoft pour la plupart des gens, mais d’autres entreprises offrent plus dans l’espace Windows. Lisez notre revue complète de Microsoft Surface Laptop 5