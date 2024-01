Kodak réduit jusqu’à 30 % le prix des films noir et blanc emblématiques Tri-X

Kodak a réduit le prix de son populaire film noir et blanc Tri-X jusqu’à 30 %, rendant ainsi la photographie analogique plus accessible.

Comme rapporté la semaine dernière par Le monde des appareils photo numériques et vu aujourd’hui sur Photo KosmoKodak Alaris a révélé la baisse de prix à travers une story Instagram sur le Page Kodak Professionnel.

Le monde des appareils photo numériques capturé un capture d’écran de l’histoire, dans laquelle Kodak Professional affirme avoir mis en œuvre une réduction du prix catalogue sur le film négatif noir et blanc Kodak Professional Tri-X 400 au format 135. Les 135 options de format, numéros de catalogue 1590652 et 8667073, bénéficieront d’une réduction de prix allant jusqu’à 30 % selon les régions.

“Nous espérons que ce prix inférieur sera répercuté par les détaillants sur les photographes du monde entier à mesure que les stocks diminuent”, a écrit Kodak Professional.

Si cette baisse de prix de 30 % devait être pleinement réalisée par les clients, cela entraînerait une chute d’un rouleau de 36 clichés de film Kodak Tri-X d’environ 10 $ à 7 $ aux États-Unis et en dessous de 10 £ contre 14 £ aux États-Unis. Royaume. Cela pourrait entraîner des économies significatives au fil du temps pour les tireurs occupés qui aiment les films Tri-X.

Bien sûr, les détaillants ne répercuteront peut-être pas la totalité de la réduction du catalogue sur les photographes, mais la concurrence fera au moins baisser les prix.

Photo Kosmo rapporte que le prix de Tri-X a déjà été réduit par plusieurs magasins britanniques, certains proposant le film à 9 £.

Eastman Kodak a lancé Tri-X pour la première fois dans les années 1940 sous le nom de feuilles ASA lumière du jour 200 et tungstène 160. Il s’agissait de l’un des premiers films noir et blanc à haute vitesse de Kodak. Le film est arrivé aux photographes aux formats 35 mm et 120 en 1954.

Le film a subi de nombreux changements au cours des décennies qui ont suivi sa sortie, notamment une réingénierie importante en 2007 qui a rendu le grain plus fin et réduit la quantité d’argent dans le stock.

Alors que le journalisme traditionnel s’est depuis longtemps tourné vers la photographie numérique, Tri-X, un vieux favori des photojournalistes, reste populaire parmi les journalistes et documentaristes de niche.

«Lorsque vous chargez une bobine de Tri-X dans un appareil photo, vous rejoignez un club qui comprend des photographes tels que Henri Cartier-Bresson, W Eugene Smith, Josef Koudelka et Jane Bown. Un club qui a capturé le monde, dans toute sa beauté et sa tragédie, avec le grain brut d’un classique de Kodak », a écrit Stephen Dowling sur PétaPixel en 2016. Là, Dowling discute de l’histoire de Tri-X et cherche à savoir s’il s’agit du meilleur film en noir et blanc de tous les temps.

Crédit image : Crédit image en vedette Kodak Alaris. La photo incluse a été prise par Marco Bressi.