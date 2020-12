Kodak Black a parrainé une collecte de jouets la veille de Noël – à hauteur de 20 000 $ – pour apporter de la joie aux enfants en cette période des fêtes, alors qu’il est en prison.

Le rappeur a fourni des cartes-cadeaux, des scooters et d’autres jouets à 60 familles et à environ 100 enfants du comté de Broward, en Floride, qui comprend Ft. Lauderdale. Certains des enfants étaient placés en famille d’accueil. Il a également payé leur déjeuner, dit son avocat, Bradford Cohen.

«C’était uniquement sur invitation, parce que nous voulions nous assurer que tout le monde ait des jouets et que tout le monde ait des bonbons», a déclaré Cohen dans une interview vendredi.

Kodak Black a collaboré avec l’activiste communautaire Francky Pierre Paul pour accueillir la campagne. Le rappeur a été condamné à 46 mois de prison en 2019 après avoir plaidé coupable à des accusations d’armes fédérales.

«Nous nous souvenons tous de ce que c’est que d’avoir un cadeau», a écrit Paul sur Instagram. « Certains enfants cette saison n’auront pas l’occasion d’en déballer un cette année, mais nous nous sommes assurés de mettre des sourires et de donner de l’espoir à quelques familles et enfants aujourd’hui. @Kodakblack c’est tout UP from here king! »

L’âge des enfants variait de 4 à 15 ou 16 ans, dit Cohen; les enfants plus âgés ont reçu des scooters et des hoverboards motorisés.

Compte tenu de la pandémie de coronavirus, tous les enfants portaient des masques, dit Cohen, tout comme tous ceux qui ont distribué des jouets. L’événement a été divisé en deux parties.

Kodak Black a été charitable dans le passé, y compris plus tôt cette année.

Un hôtel Homewood Suites by Hilton à Washington, DC, prévoyait de rembourser des milliers de dollars à une école primaire après que les rapports des médias – déclenchés en partie par les publications Instagram de Black – aient révélé leur mécontentement face aux retombées d’un voyage de fin d’études prévu en mars.

