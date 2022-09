Kodak Black Blast fabriqué en Amérique pour annuler les performances

Kodak Black se lance dans une diatribe à propos du festival “Made In America” ​​après avoir annulé sa performance pour * vérification des notes * en retard.

Le week-end dernier, le festival annuel de Jay-Z Fabriqué en Amérique a eu lieu à Philadelphie et les fans ont voyagé du monde entier pour y assister. La programmation comprenait des artistes de tous les genres, dont Bad Bunny, Young Nudy, JID, Pusha-T et Jasmine Sullivan, pour n’en nommer que quelques-uns. Kodak Black était une personne qui était censée jouer mais qui était visiblement absente.

Kodak Black arrive en retard pour une performance Made In America, est retiré du spectacle, se lance sur Instagram et menace d’annuler sa tournée avec Live Nation

Il y a une grande différence entre les festivals et les spectacles de club, avec les clubs, vous pouvez arriver tard et le promoteur est juste content que vous vous présentiez. Avec les festivals, vous devez être à l’heure car tout est planifié et ne peut pas être dépassé en raison du temps de finition difficile et réduire le temps d’une tête d’affiche n’est tout simplement pas réaliste. Kodak n’était pas satisfait de l’annulation de sa performance pour son retard et s’est rendu sur Instagram pour exprimer ses frustrations.

“Oui, Made In America, je ne sais pas ce qui se passe”, a déclaré Kodak. Pas d’argent, rien de tout ça. Jay-Z, celui qui dirige cette merde… Roc Nation, Live Nation peu importe. Tu fais mieux, mon pote. C’est le premier spectacle avec quelques minutes de retard, et salope, qu’est-ce que c’est que ce bordel ? J’ai des fans ici qui veulent voir un na.

Par “Lil quelques minutes de retard”, il voulait vraiment dire plus d’une demi-heure ne laissant au spectacle vraiment d’autre choix que de tirer sa place. Dans sa diatribe Instagram, il a également visé Roc Nation et Live Nation et menace de ne pas faire sa prochaine tournée. En toute honnêteté, ses fans sont vraiment ceux qui perdent dans tout cela. Vous pouvez regarder sa diatribe d’automne ci-dessous.