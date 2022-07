Kodak Black arrêté pour trafic de drogue et possession en Floride

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kodak Black a été arrêté vendredi pour possession et trafic de drogue en Floride.

Le rappeur, dont le nom légal est Bill Kapri, a été emprisonné vendredi à Fort Lauderdale, en Floride, où il attend une audience sur la caution.

La Florida Highway Patrol a déclaré dans un communiqué que des soldats avaient arrêté Black parce qu’il conduisait un SUV violet avec des teintes de vitres qui semblaient plus foncées que la limite légale.

Ils ont détecté une odeur de marijuana, puis ont fouillé le VUS et ont trouvé un petit sac transparent contenant 31 comprimés blancs et près de 75 000 $ en espèces. Les comprimés ont ensuite été identifiés comme étant de l’oxycodone.

LE RAPPER KODAK BLACK PLAIDE NON COUPABLE DES ACCUSATIONS D’ARMES

L’avocat de Black, Bradford Cohen, pris sur Twitter vendredi et ont déclaré qu’ils prévoyaient de “résoudre le problème rapidement” une fois que Black sera sous caution.

“Ne jugez jamais une affaire sur la base d’une arrestation”, a-t-il écrit. “Il y a toujours des faits et des circonstances supplémentaires qui donnent lieu à une défense, en particulier dans ce cas. Nous lui obtiendrons une caution aujourd’hui et avancerons dans la résolution rapide de l’affaire.”

En janvier 2020, le président de l’époque, Donald Trump, a accordé la clémence aux Noirs pour une peine de prison fédérale de trois ans que le rappeur a reçue pour avoir falsifié des documents utilisés pour acheter des armes. Au moment où sa peine a été commuée, Black avait purgé environ la moitié du temps.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Black a prévu des performances à venir, y compris une apparition au Rolling Loud Festival 2022 à Miami. Son jour de représentation est le 24 juillet.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Black a vendu plus de 30 millions de singles et a eu plusieurs succès massifs, dont son plus récent “Super Gremlin”, qui a culminé à la troisième place du Billboard Hot 100 cette année et un remix a été publié plus tôt cette année par DJ David Guetta.

Parmi les autres succès retentissants de Black, citons “Zeze”, “No Flockin'” et “Roll in Peace”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.