Kodak Black « arrêté après des pilules d’oxycodone et près de 75 000 $ en espèces trouvés dans une voiture » avec un rappeur détenu à la prison du comté de Broward

Le RAPPER Kodak Black a été arrêté après avoir été retrouvé avec des pilules d’oxycodone et près de 75 000 $ en espèces dans sa voiture lors d’un contrôle routier.

Black, dont le vrai nom est Bill Kahan Kapri, était en possession de 31 pilules d’oxycodone et de 74 960 $ en espèces, a confirmé la Florida Highway Patrol à The US Sun.

Black a été arrêté en Floride Crédit : Getty Images – Getty

Son permis était expiré depuis plus de 30 jours Crédit : Getty Images – Getty

Les soldats de la Florida Highway Patrol ont effectué un contrôle routier vendredi après-midi vers 16 h 30 après que le véhicule de Black ait semblé avoir des vitres teintées plus foncées que la limite légale.

Les soldats ont vu que l’immatriculation du véhicule avait expiré – et ont découvert plus tard que son permis l’était également.

Après avoir senti de la marijuana provenant du véhicule, les soldats ont effectué une perquisition, a déclaré la Florida Highway Patrol au US Sun.

Ils ont fouillé le véhicule et ont récupéré les pilules – identifiées plus tard comme de l’Oxycodone – et de l’argent.

Le rappeur a été arrêté et emmené à la prison du comté de Broward.

Black devrait jouer à E11EVEN dans le cadre du Rolling Loud Weekend de Miami le 22 juillet.

Il est originaire de Floride et a commencé à rapper dans l’État à un jeune âge.

Black est devenu célèbre en 2014 avec la sortie de son single “No Flockin”.

En 2017, il a sorti son premier album Painting Pictures, qui a atteint la troisième place du classement Billboard 200.

L’année suivante, son deuxième album – Dying to Live – culmine au numéro un.

PARDONNÉ PAR UN PRÉSIDENT

Le jour du Nouvel An, il a été arrêté pour intrusion – moins d’un an après avoir été gracié par l’ancien président Donald Trump.

L’avocat du rappeur, Bradford Cohen, a confirmé à TMZ que Black avait été arrêté pour délit d’intrusion – mais a insisté sur le fait que cela était basé sur une lettre de cesser ou de s’abstenir d’il y a quatre mois.

Cohen affirme que Black est allé dans son ancien quartier pour voir des amis et rembourser la dette de carte de crédit de cinq familles de la région.

Le Sun a contacté Cohen pour un commentaire concernant l’arrestation du rappeur en Floride.

Il a déjà été arrêté et condamné à 48 mois de prison en juin 2020 à la suite d’accusations fédérales d’armes en 2019.

Black devait purger une longue peine de prison qui devait se terminer en novembre 2022 avant d’être gracié par Trump.

La déclaration officielle de la Maison Blanche concernant la grâce de Kodak Black a reconnu le soutien qu’il a reçu de ses collègues musiciens, notamment Gucci Mane, Lil Pump et Lil Yachty.

“Avant sa condamnation et après avoir connu le succès en tant qu’artiste d’enregistrement, Kodak Black s’est profondément impliqué dans de nombreux efforts philanthropiques”, indique le communiqué.

“En fait, il s’est engagé à soutenir une variété d’efforts caritatifs, tels que la fourniture de ressources éducatives aux étudiants et aux familles des agents des forces de l’ordre décédés et aux personnes défavorisées.”

Black était dans la prison USP Thomson de l’Illinois, où il a purgé environ la moitié de sa peine.

À l’époque, le jeune homme de 23 ans avait tweeté ses remerciements à Trump pour avoir commué la peine.

“Je tiens à remercier le président @RealDonaldTrump pour son engagement envers la réforme de la justice et la réduction de ma peine”, a-t-il déclaré.

“Je tiens également à remercier tout le monde pour leur soutien et leur amour. Cela signifie plus que vous ne le saurez jamais.”

Black a déclaré qu’il voulait “continuer à redonner, à apprendre et à grandir”.

