Kodai Senga du Japon apporte Ghost Fork Pitch aux Mets

Martinez a ajouté que Senga faisait preuve de “qualités de leadership” dans le club-house, et van den Hurk a souligné le sens de l’humour et la sociabilité de Senga. Senga laisserait tomber des doublures en anglais afin qu’il puisse interagir avec ses coéquipiers étrangers, et van den Hurk pense que ces blagues feront de lui un succès dans le club-house des Mets alors qu’il continue d’apprendre la langue.

Les ajustements que Senga devra faire vont au-delà de l’apprentissage d’une langue et de la confrontation avec de nouveaux frappeurs.

David Robertson, un releveur droitier qui a signé avec les Mets cette saison morte, a affronté Senga aux Jeux olympiques. Il était également là pour la première saison de Tanaka dans le Bronx et était un coéquipier du voltigeur Seiya Suzuki, qui a fait ses débuts dans les ligues majeures avec les Cubs de Chicago la saison dernière. Sur la base de ses expériences avec ces joueurs, Robertson a déclaré qu’un problème est que le temps est généralement plus chaud au Japon que dans certaines villes du nord de la MLB, en particulier au début de la saison, et que de nombreuses équipes de la NPB jouent dans des dômes.

Il sera difficile pour Senga de faire face au froid « dès le départ », a déclaré Robertson.

Un travail MLB s’accompagne également de plus de déplacements, et la plupart des équipes utilisent des rotations de cinq hommes, plutôt que six, la rotation au Japon. Sur le terrain, Senga devra s’acclimater à un monticule de lancer plus dur et à une balle de baseball plus grande qui ne présente pas le tack auquel les lanceurs japonais sont habitués. Entre cela et la météo, les fans des Mets voudront peut-être envisager de lui accorder une période de grâce, en particulier parce que son meilleur lancer dépend de l’adhérence.

“Il lancera dans un ou deux matchs et réalisera ensuite ce qu’il doit faire pour traverser ces manches et ces matchs”, a déclaré Robertson. “Je suis sûr qu’il s’adapte très bien parce que vous ne pouvez pas lancer aussi bien et être aussi bon dans un sport sans pouvoir s’adapter à la volée.”

Martinez est allé jusqu’à se demander si le nombre de retraits au bâton de Senga s’améliorerait aux États-Unis, car les frappeurs japonais, d’après son expérience, sont plus fiers de mettre le ballon en jeu que certains de leurs homologues tout ou rien de la MLB.

“Ce n’est pas comme jouer au Japon, c’est jouer dans les ligues mineures ou jouer à l’université”, a déclaré Robertson. « Ce sont les ligues majeures là-bas aussi. Même jeu, niveau différent, mais je ne vois aucun problème avec ça.