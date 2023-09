Kodai Senga des Mets plaide solidement pour Cy Young et la recrue de l’année

En début d’après-midi à la mi-février, il faisait déjà 80 degrés au moment où Kodai Senga se dirigeait vers le monticule pour lancer sa première séance d’entraînement de printemps des Mets. Il était clair, alors que Senga essuyait la sueur de son front et réajustait son maillot n°34, qu’il était encore en train de s’acclimater à la chaleur de Port St. Lucie. La température, cependant, semblait être le moindre de ses soucis.

Le monticule était plus raide que la colline à laquelle il était habitué au Japon. Le ballon était plus petit et moins collant que celui qu’il avait déployé dans la Nippon Professional Baseball League. Ces différences ont conduit à un premier enclos des releveurs partiellement désordonné. Le forkball breveté de Senga – un séparateur avec une grosse cassure vers le bas et trompeuse – ne cessait de tomber dans la terre devant son receveur accroupi. D’autres fois, ses discours dérivaient trop loin, provoquant une tape sur la poitrine de Senga qui signalait « c’est mon mal ». Il avait également besoin de plus de temps entre les lancers que ne le permettait l’horloge de lancement imminente.

Pendant tout ce temps, Senga avait une audience. Au moins, il était habitué à cette partie-là. Plus d’une douzaine de journalistes et de photographes se tenaient derrière la balustrade la plus proche de son monticule et regardaient le nouveau membre de la rotation alors flashy des Mets faire tournoyer fourche après balle rapide après coupeur après balle de fourche. Quelques mètres derrière Senga, l’entraîneur des lanceurs Jeremy Hefner supervisait tandis que son coéquipier Adam Ottavino semblait regarder avec admiration.

Aussi imparfait que soit ce premier enclos – Senga lui-même a décrit la séance comme « couci-couça » – le plafond de ce que le droitier japonais de 30 ans pouvait accomplir dans la Ligue majeure de baseball restait élevé. Le potentiel pour Senga de réaliser quelque chose de grand, de réussir à New York, était élevé. Pourtant, dans une rotation composée uniquement de vétérans qui comprenait Justin Verlander, Max Scherzer, José Quintana et Carlos Carrasco, nous ne savions pas vraiment à quoi s’attendre de la recrue Senga. Au cours des sept mois suivants, il a répondu à ces inconnues.

En fait, à moins de deux semaines de la fin de la saison régulière, Senga a de solides arguments pour deux récompenses dont vous avez peut-être entendu parler : Rookie of the Year et Cy Young.

Avant le début de mercredi contre les Marlins, la MPM de Senga de 2,95 se classe troisième dans la Ligue nationale. Ses 11,07 retraits au bâton par neuf manches, 0,81 circuits par neuf manches et une moyenne au bâton de 0,203 contre tous se classent quatrième. Il a accordé le deuxième moins de circuits parmi les lanceurs qualifiés. Son WHIP de 1,21 est à égalité au neuvième rang. La recrue des Mets a également prouvé qu’il était calme sous la pression et qu’il était excellent pour sortir des embouteillages, avec un taux de réussite de 79 % qui le classe deuxième de la ligue et quatrième dans les majors.

« Ce n’est pas parce que je ne me sens pas bien ou que je ne me sens pas au mieux de ma forme que je me couche et que j’abandonne le match », a récemment déclaré Senga aux journalistes par l’intermédiaire de l’interprète Hiro Fujiwara. « On me donne quatre ou cinq jours pour préparer ce match, et je pense que c’est mon travail de rester sur le terrain et de rendre le match gagnable. Et j’en suis fier. »

Bien sûr, Senga n’a pas lancé autant de manches (155,1) que le leader de la MLB Logan Webb (201), en grande partie parce qu’il lance souvent avec cinq jours de repos plutôt que quatre jours habituels. (Les Mets ont tenté d’acclimater Senga à quatre, mais les résultats n’étaient tout simplement pas aussi bons. Au Japon, il lançait une fois par semaine.) Son moins de manches par rapport aux autres prétendants de Cy Young pourrait être un facteur décisif, mais ce n’est pas le cas. de quoi l’exclure de la conversation.

Le 4,3 bWAR de Senga se classe troisième parmi les lanceurs de la NL et son 3,5 fWAR suit de peu le leader de Cy Young, Blake Snell.

Le droitier des Mets dispose d’un arsenal complet de six lancers, mais attribue tout le mérite à sa fourchette fantôme pour avoir fait des ravages dans la ligue cette année. Senga a retiré 104 frappeurs avec sa balle de fourche en 27 départs, le lancer alléchant produisant un taux d’odeur de 60 % et un taux de putaway de 28,3 %. C’est un lancer d’élite qui a rendu ridicules même les meilleurs frappeurs du jeu toute l’année. Pour vraiment mettre en perspective la domination du ghost fork, sur les 648 frappeurs que Senga a affrontés cette année, aucun n’a réussi un circuit hors de ce terrain.

De plus, les 191 retraits de Senga se classent au huitième rang de la Ligue nationale et sont près de deux fois plus nombreux que ceux de la prochaine recrue de la ligue. À son rythme actuel, il terminera avec l’une des 10 saisons de retrait au bâton les plus prolifiques par une recrue au cours des 100 dernières années.

« Je pense qu’il est la recrue de l’année pour ce qu’il a fait cette année », a déclaré l’arrêt-court des Mets Francisco Lindor.

Le voltigeur des Diamondbacks Corbin Carroll a été le favori pour le prix presque toute la saison, et il a eu la chance d’affronter Senga début juillet et la semaine dernière à Citi Field. En six batailles entre les recrues vedettes, Senga a gagné cinq fois. Lors de leur match de juillet, Carroll est allé 1 contre 3 avec deux retraits au bâton. La semaine dernière, Carroll est allé 0 sur 3 contre Senga, y compris une bouffée – vous l’aurez deviné – le sale forkball.

De la température aux monticules plus hauts en passant par les balles de baseball plus lisses, de moins de jours de repos à l’apprentissage de plusieurs nouvelles langues, Senga a été contraint de s’adapter à de nombreux aspects du jeu cette saison – sans parler des attentes envers sa propre équipe. Le lanceur japonais a signé avec les Mets plutôt que d’autres prétendants de renom, en partie parce qu’il croyait – comme beaucoup le pensaient – ​​qu’ils avaient une grande chance de remporter les World Series. Cela ne s’est pas produit cette année, mais grâce à leur patience partagée, les Mets ont désormais un nouvel atout. À la fin de la saison, il est fermement engagé dans la conversation pour remporter non pas un mais deux prestigieux honneurs de la MLB.

C’est bien loin de la façon dont Senga a décrit le premier enclos des releveurs dans la cour des grands en février. « Tellement tellement »? Plutôt comme ça, tout va bien.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle couvrait auparavant les Mets en tant que journaliste pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .