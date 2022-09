Kobo affirme que son eReader écologique est le premier d’une longue série

La nouvelle liseuse Clara 2E de Kobo est fabriquée à partir de 85 % de plastique recyclé, et la société affirme que tous ses futurs appareils incorporeront des matériaux recyclés.

“C’est notre intention, de le déployer avec les futurs appareils, tant que nous sommes en mesure de maintenir la qualité là où elle est”, a déclaré Erin Ierullo, responsable principale des communications mondiales chez Kobo à Tech Advisor à l’IFA 2022 à Berlin.

De ce plastique recyclé, Kobo affirme que 10 % étaient destinés à l’océan et que la construction du Clara 2E permettra de conserver 200 000 bouteilles d’eau en plastique des océans du monde – un chiffre obtenu en estimant le nombre d’unités de l’eReader qui seront fabriquées cette année.

De nombreuses entreprises technologiques sont de plus en plus soucieuses de l’environnement. Fairphone ne vend que des smartphones durables et HMD vient d’annoncer un nouveau plan d’abonnement qui encourage les gens à conserver leur téléphone plus longtemps.

“C’est notre première incursion dans ce domaine, car nous ne voulions pas le faire à moins de pouvoir nous assurer que les appareils respectent la norme pour Kobo que nous apprécions vraiment”, a déclaré Ierullo à propos de la décision écologique.

“Ce n’est pas spécial maintenant, c’est la norme, vous devez le faire.”

“Les commentaires des clients sont l’une des choses les plus importantes que nous surveillons”, a déclaré Victoria Cacioppo, directrice principale de Kobo. “C’est quelque chose que nous avons entendu dans le passé et les voix se font de plus en plus fortes.”

Kobo

La gamme Clara est une étape au-dessus du budget Nia dans la gamme de Kobo. Le nouveau Clara 2E à 129,99 $ / 129,99 £ / 149,99 € a le même design que le modèle de dernière génération, mais a ajouté une étanchéité complète et une prise en charge des livres audio, des fonctionnalités jusqu’à présent uniquement disponibles sur les Kobos haut de gamme tels que Libra 2 et Sage.

Cacioppo a déclaré que la société fournit également une assistance logicielle à long terme pour des appareils beaucoup plus anciens afin de décourager les utilisateurs de procéder à une mise à niveau. Elle a également déclaré que les futurs produits Kobo auront une meilleure réparabilité.

Le Clara 2E ressemble à un grand concurrent du dernier Amazon Kindle Paperwhite, un produit qui a obtenu une rare critique cinq étoiles de Tech Advisor.

Je préfère largement le logiciel de Kobo, qui est moins encombré que celui d’Amazon. D’autres touches comme glisser vers le haut ou vers le bas sur la gauche de l’écran tout en lisant un livre pour régler le rétroéclairage sont également intelligentes et intuitives, et signifient que vous n’avez pas à puiser dans plusieurs menus.

Malgré les nouvelles fonctionnalités du Clara 2E, Ierullo a insisté sur le fait que Kobo voulait garder ses produits exempts de distractions, avec certainement pas de support par e-mail ou de notifications push prévu de si tôt.

“Lorsque vous lisez, c’est une lecture sans distraction, nous ne voulons pas trop en faire… la lecture est au cœur de ce que fait Kobo, nous aimons donc rester proches de cela.”

Vous pouvez pré-commander le Kobo Clara 2E chez Kobo dès maintenant. Il sera mis en vente le 22 septembre.