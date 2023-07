Kobe Bryant sera en couverture de NBA 2K24

La série de jeux vidéo NBA 2K très acclamée a annoncé son athlète de couverture pour le prochain NBA 2K24, et ce n’est autre que le légendaire Kobe Bryant.

C’est la quatrième fois que l’icône du Hall of Famer et des Los Angeles Lakers est choisie pour orner la couverture. Le numéro 24 dans le titre du jeu a une signification particulière, car il représente l’un des deux numéros de maillot que Bryant a porté tout au long de ses 20 ans de carrière dans la NBA.

NBA 2K24 est livré avec deux couvertures distinctes mettant en vedette Bryant.

L’édition Kobe Bryant présente le quintuple champion de la NBA dans son célèbre maillot n ° 8, représentant les premières années de sa carrière. L’édition Black Mamba du jeu présente le profil latéral de Bryant et fait vraisemblablement référence à la seconde moitié de sa carrière en tant que n ° 24.

L’association de Bryant avec la série de jeux vidéo NBA 2K remonte à sa première apparition sur la couverture de NBA 2K10. Depuis lors, il a été présenté à plusieurs reprises, notamment en tant que couverture d’athlète en édition spéciale pour NBA 2K17. Dans un hommage poignant à sa vie et à son héritage après sa mort en janvier 2020, l’édition Mamba Forever est sortie pour NBA 2K21.

La franchise NBA 2K a fait ses débuts en 1999 avec NBA 2K, avec un autre Hall of Famer, Allen Iverson, sur la couverture. Dans le dernier opus, NBA 2K23, l’athlète de couverture n’était autre que Michael Jordan. Jordan a honoré les couvertures de NBA 2K11, 2K12 et 2K16.

NBA 2K24 sortira en septembre et les précommandes du jeu devraient commencer vendredi.

