Kobe Bryant: la légende des Lakers de Los Angeles se souvient lors d’intronisations émotionnelles au Temple de la renommée | Nouvelles de la NBA

La légende des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, a été intronisée à titre posthume au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame samedi, alors que la promotion 2020 était consacrée après des mois de retard en raison de la pandémie COVID-19.

Le quintuple champion de la NBA est décédé l’année dernière à l’âge de 41 ans dans un accident d’hélicoptère aux côtés de sa fille et de sept autres personnes, choquant le monde du sport professionnel et envoyant ses légions de fans dans le deuil.

La veuve de Bryant, Vanessa, qui a commencé à sortir avec Kobe à l’âge de 17 ans, a offert une acceptation en son nom en tant que présentateur Michael Jordan se tenait à proximité.

«Cher Kobe, merci d’être le meilleur mari et père que vous puissiez être», dit-elle. « Merci de ne jamais nous abandonner. Merci pour tout votre travail acharné. »

Image:

Michael Jordan escorte Vanessa Bryant hors de la scène après que le défunt mari de Bryant, Kobe Bryant, ait été inscrit dans le cadre de la classe 2020 du Basketball Hall of Fame



Image:

Une image de Kobe Bryant est projetée sur un écran vidéo au-dessus de la scène alors que Ne-Yo, en bas à gauche, chante « Incredible »,



Le joueur de 18 fois All-Star a rejoint la NBA directement du lycée et continuerait à profiter de l’une des carrières les plus décorées de l’histoire du sport, revendiquant deux fois les honneurs MVP de la finale de la NBA et gagnant l’adoration des fans pour son plus grand que -Personne de vie.

Bryant, le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la ligue avec 33643 points, a grandi en idolâtrant le quintuple MVP de la ligue Jordan et les carrières des deux superstars se chevauchaient sur une poignée d’années.

« Kobe remercie toutes les personnes qui l’ont aidé à arriver ici, y compris les personnes qui doutaient de lui et les personnes qui ont travaillé contre lui et lui ont dit qu’il ne pouvait pas atteindre ses objectifs … après tout, il vous a prouvé le contraire », a déclaré Bryant, provoquant un sourire de Jordan.

Image:

(De gauche à droite) Rudy Tomjanovich, Kim Mulkey, Tim Duncan et Vanessa Bryant, représentant le regretté Kobe Bryant, regardent leurs trophées du Temple de la renommée après la consécration de la classe 2020 du Basketball Hall of Fame



Parmi les autres lauréats de la catégorie 2020, mentionnons les 10 fois All-Star de la National Basketball Association (WNBA) et la quadruple médaillée d’or olympique Tamika Catchings, 15 fois All-Star de la NBA Kevin Garnett et le triple MVP des finales de la NBA Tim Duncan.

La cérémonie au Mohegan Sun Resort & Casino à Uncasville, Connecticut, a été reportée d’août 2020 en raison de la pandémie COVID-19.