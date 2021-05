Kobe Bryant intronisé à titre posthume au Basketball Hall of Fame

Icône des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant a été intronisé à titre posthume au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame samedi dans un groupe de stars qui comprenait également Tim Duncan et Kevin Garnett. Bryant a été intronisé dans le cadre de la promotion 2020, près de 16 mois après que lui et sa fille de 13 ans, Gianna, aient été tués dans un accident d’hélicoptère avec sept autres personnes dans le sud de la Californie. L’épouse de Bryant, Vanessa Bryant, est montée sur le podium samedi pour parler avec émotion de son amour pour le basket-ball, sa famille, ses coéquipiers et ses fans. « Tu l’as fait. Vous êtes maintenant au Temple de la renommée. Vous êtes un vrai champion, pas seulement un MVP. Vous êtes une grande de tous les temps », a déclaré Vanessa.

La star des San Antonio Spurs Duncan, les Timberwolves du Minnesota et le grand homme des Boston Celtics Garnett, le double entraîneur du champion de la NBA Rudy Tomjanovich et la légende de la WNBA Tamika Catchings étaient parmi ceux qui ont également été intronisés samedi soir.

La consignation retardée s’est étalée sur deux jours au Mohegan Sun Resort and Casino à Uncasville, dans le Connecticut, avec Vanessa Bryant et la fille aînée de Kobe, Natalia, acceptant la veste et la bague du Temple de la renommée de Bryant vendredi soir.

Bryant et les autres ont été élus au Temple de la renommée dans le cadre de la classe 2020, mais la cérémonie d’intronisation officielle a été retardée en raison de la pandémie de Covid-19.

« Il n’y aura jamais personne comme Kobe », a déclaré Vanessa. « Kobe était unique en son genre. Il était spécial. Il était humble – hors du terrain – mais plus grand que nature. »

Vanessa a été aidée sur scène par la légende de la NBA Michael Jordan, qui a agi en tant que présentateur pour Kobe et entraîneur triple champion de la NCAA Kim Mulkey.

«Lui et Gigi méritaient d’être ici pour en témoigner. Gigi aurait été si fière que son père soit entré au Temple de la renommée », a déclaré Vanessa.

Comme Kobe, Garnett est sorti directement du lycée pour la NBA. Garnett a parlé de son respect et de son admiration pour Duncan et Kobe.

« Je t’apprécie, » dit Garnett à Duncan depuis la scène. « C’est un honneur d’entrer dans la salle avec toi, frère. Toi et Kob. »

Garnett a joué 21 saisons pour le Minnesota, Boston et Brooklyn, avec une moyenne de 17,8 points et 10,0 rebonds par match.

« Mon seul regret avec le Minnesota est que je n’ai pas réussi à remporter un championnat », a déclaré Garnett. « Mais comme je l’ai dit, j’ai hâte de reconstruire Minneapolis. »

Duncan a eu un impact immédiat en NBA, remportant le prix de la recrue de l’année. Son premier titre NBA est venu juste un an après cela.

‘Le plus nerveux’

« C’est le plus nerveux que j’ai jamais été de ma vie », a déclaré Duncan à la retraite. « J’ai traversé des finales, des matchs à sept, c’est officiellement le plus nerveux de ma vie. ma chambre toute la journée. «

En 19 saisons avec les San Antonio Spurs, Duncan a récolté en moyenne 19,0 points, 10,8 rebonds, 3,0 passes décisives et 2,2 blocs par match.

Catchings a surmonté un certain nombre d’obstacles menant à sa brillante carrière de basket-ball.

« Le basketball m’a choisi, un garçon manqué maladroit, dégingandé et introverti, né avec un handicap auditif, un trouble de la parole et une volonté de surmonter les obstacles, de rêver en grand et de changer le monde », a déclaré Catchings.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici