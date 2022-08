Kobach cherche un retour dans la primaire du procureur général du Kansas

TOPEKA, Kan. (AP) – L’extrémiste de l’immigration Kris Kobach tente un retour politique mardi dans la primaire républicaine du procureur général du Kansas, où il affronte un ancien procureur et un sénateur d’État qui, comme Kobach, disent qu’ils donneraient la priorité à la lutte contre le gouvernement fédéral .

Kobach avait un profil national pour avoir rédigé des règles d’immigration strictes en dehors du Kansas avant même d’être élu secrétaire d’État en 2010. Mais il a perdu sa candidature au poste de gouverneur de l’État conservateur en 2018 au profit de la démocrate Laura Kelly et a perdu la primaire républicaine pour Sénat américain en 2020 au sénateur Roger Marshall, soulevant des questions sur sa viabilité dans une course à l’échelle de l’État.

Dans la primaire, Kobach affronte la sénatrice d’État Kellie Warren, une avocate de la région de Kansas City, et l’ancien procureur fédéral Tony Mattivi, de Topeka.

Les trois républicains ont promis d’intenter des poursuites pour contester les politiques de l’administration du président démocrate Joe Biden. Warren a fait valoir qu’elle était plus susceptible que Kobach de choisir de meilleures cibles et de gagner les affaires. Mattivi a déclaré qu’il contesterait également les politiques de l’administration Biden, mais il a déclaré que la première priorité du procureur général était d’assurer la sécurité physique et financière du Kansans.

Kobach a promu la fraude électorale comme un gros problème une décennie avant les fausses affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles la fraude lui a coûté sa candidature à la réélection en 2020. Kobach a été le premier éminent élu du Kansas à approuver Trump en 2016 et a été vice-président d’une commission Trump. sur la fraude électorale. Il promet de poursuivre de tels cas s’il est élu procureur général.

Warren était visible dans les efforts législatifs visant à inscrire un langage anti-avortement dans la constitution de l’État et à limiter le pouvoir des autorités nationales et locales de fermer des entreprises et d’imposer d’autres restrictions pendant la pandémie.

Mattivi a couru sur ses références en tant que procureur, après avoir travaillé comme avocat américain adjoint au Kansas pendant plus de 20 ans. Il a traité des affaires de terrorisme et de sécurité nationale très médiatisées et coordonnait le travail sur ces affaires lorsqu’il a pris sa retraite en novembre 2020.

Le vainqueur affrontera le candidat démocrate pour la première fois Chris Mann, avocat, ancien policier et ancien procureur local du nord-est du Kansas lors des élections générales du 8 novembre. De nombreux républicains anticipent une vague d’électeurs conservateurs en novembre en raison de la colère suscitée par l’inflation, les prix de l’essence et les restrictions liées au COVID-19.

___

Hollingsworth a rapporté de Mission, Kansas.

___

Suivez John Hanna sur Twitter : https://twitter.com/apjdhanna

John Hanna et Heather Hollingsworth, Associated Press