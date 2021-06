« KO de l’année »: le compagnon Gabe Rosado étourdit Bektemir Melikuziev avec un coup de grâce écrasant (VIDEO)

Le boxeur américain Rosado, qui a échoué dans quatre de ses huit combats les plus récents sur le ring, a marqué un concurrent pour le KO le plus inattendu de l’année lors de l’émission Golden Boy Promotions de samedi à El Paso, au Texas.

Rosado a décroché un court crochet du droit sur l’agressif ouzbek au troisième tour pour freiner la charge que beaucoup attendaient de Melikuziev dans sa course à travers les rangs des super-moyens.

GABE ROSADO AVEC LE KO DE NULLE PART 🤯 pic.twitter.com/mOEAP2SChG – Boxe DAZN (@DAZNBoxing) 19 juin 2021

Cela n’a pas été facile, cependant. Rosado s’est retrouvé en difficulté au premier tour, mais a réussi à surmonter les premières incertitudes pour s’établir dans le combat avant de marquer le tir de fin de combat au troisième qui a laissé son adversaire, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de 2016 à Londres, sur jambes branlantes et incapable de continuer.

BEK THE BULLY GOUTTE ROSADO AU ROUND 1. 😱 pic.twitter.com/wE9ZL01D6q – Boxe DAZN (@DAZNBoxing) 19 juin 2021

Le tir de fin de combat a clairement étonné Oscar De La Hoya et Bernard Hopkins alors que les deux légendes du ring et partenaires de Golden Boy Promotions regardaient depuis le bord du ring.

La résistance de Rosado était d’autant plus notable que Melikuziev – surnommé « Bully » – est un finisseur d’une certaine réputation à part entière. Ses trois derniers combats ont été remportés par KO, et un seul combattant a réussi à passer le premier tour avec lui lors de ses sept combats en carrière précédents.

Pour Rosado, la victoire représente un sommet en carrière et survient après une performance courageuse lors d’une défaite par décision partagée contre Daniel Jacobs en novembre dernier. Il a également déjà affronté certains des noms les plus reconnaissables du sport, Gennady Golovkin, David Lemieux et Willie Monroe Jr., qui ont échoué dans chacun de ces combats.

À seulement 25 ans, Melikuziev a plus que suffisamment de temps pour remettre sa candidature au titre sur la bonne voie – mais vous pouvez être sûr qu’être du mauvais côté d’un KO en un coup à un combattant qui peut être décrit comme un compagnon ne faisait pas partie du plan.

OMG! @KingGabRosado vient de marquer un candidat KO de l’année ! Il a effacé Bektemir « Bully » Melikuziev avec un droit en pronation au troisième tour. Énorme victoire pour Rosado et bouleversement. Coup parfait sur le bouton! #boxe – Dan Rafael (@DanRafael1) 19 juin 2021

Je suis sûr que le Rosado KO sera disponible pour regarder momentanément, mais je peux vous assurer que c’est un candidat KO de l’année. Et il est sorti de nulle part. En fait, Rosado se faisait botter le cul et semblait qu’il allait bientôt être lui-même TKO. – Josh Katzowitz (@joshkatzowitz) 19 juin 2021

Mettez ce Gabe Rosado KO pour Knockout de l’année. Ma parole. Sort de la toile pour obtenir une victoire massive sur Bek Melikuziev. – Ben bébé (@Ben_Baby) 19 juin 2021

Le lâcheur d’un coup sûr de Rosado améliore son record de carrière à 26-13-1 (1), mais on soupçonne qu’aucune de ces victoires n’a eu le même coup de poing que celle qui a arrêté le « Bully » dans son élan samedi soir au Texas.