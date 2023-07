Knox Mountain reste fermé indéfiniment après l’incendie de la fête du Canada

Le personnel de la ville de Kelowna ainsi que le service d’incendie de Kelowna sont toujours en train d’évaluer l’incendie de forêt sur le mont Knox qui a éclaté le jour de la fête du Canada.

En conséquence, la montagne, ainsi que le parc à chiens et la route vers le tombeau de Paul restent fermés indéfiniment.

Bien que le feu ne soit plus actif, le personnel des parcs affirme qu’il existe toujours des dangers pour le public, tels que des gouffres laissés par des racines d’arbres brûlées.

«Il y a des points chauds et le risque d’incendie de forêt dans le parc est toujours élevé. Il est vraiment important que les gens respectent l’avis de fermeture. Malheureusement, le public entre toujours dans le parc et il y a eu des appels rapprochés entre les pompiers et des individus ignorant la fermeture », a déclaré Tara Bergeson, superviseure de la foresterie urbaine.

Des mesures d’atténuation sont prises pour s’assurer qu’il n’y a aucun risque de flair-up. Des évaluations seront effectuées au jour le jour pour déterminer quand le parc pourra rouvrir.

Le non-respect des ordres de rester à l’extérieur pourrait entraîner une amende de 500 $.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC Wildfires 2023bcwildfireVille de Kelowna