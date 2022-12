Knowlton de Lincoln-Way Central et Spinazzola de Peotone remportent des titres à McLaughlin Classic – Shaw Local

JOLIET — La saison dernière a bien commencé pour Nathan Knowlton de Lincoln-Way Central. Knowlton était invaincu avant qu’une affaire familiale ne l’oblige à mettre fin à sa saison.

Il a commencé cette saison là où il l’avait laissée et a remporté le championnat à 126 livres samedi lors de la McLaughlin Classic à 28 équipes à Joliet Central.

Knowlton a remporté quatre matchs consécutifs samedi, portant son record de la saison à 7-0. Après un laissez-passer au premier tour, il a épinglé Javier Rodriguez de Northridge Prep en 1:10, a obtenu une chute technique de 17-1 sur Micah Spinazzola de Peotone, a battu Jordan Rasof de Deerfield 7-4 en demi-finale et a dépassé Matthew Cornfield de Marist 8 -4 dans le combat pour le titre.

« Je suis prêt pour cette saison », a déclaré Knowlton. “Ça m’a fait mal de rater l’année dernière, mais j’ai fait beaucoup pendant l’intersaison pour me préparer pour cette saison. Je suis plus rapide et plus fort que l’an dernier, et je suis prêt à passer au niveau supérieur.

« C’est bien de gagner un gros tournoi comme celui-ci. J’ai aussi les yeux sur des tournois plus importants plus tard dans la saison.

La performance de Knowlton a aidé les Knights à terminer deuxième du tournoi derrière Marist. Les Knights avaient 221,5 points, derrière le total des RedHawks de 343,5. Parmi les équipes de la région, Romeoville (132,5) a terminé huitième, Joliet Central (121,0) a terminé neuvième, Peotone (102,0) a terminé 13e et Providence Catholic (85) a terminé 15e.

Marco Spinazzola de Peotone affronte Eamonn Boyle de Marist lors de la demi-finale de 152 livres au Joliet Central McLaughlin Classic à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Marco Spinazolla de Peotone a remporté le titre à 152 livres, remportant le match de championnat par défaut de blessure contre Nolan Allen de West Chicago. Avant cela, Spinazzola – qui a terminé sixième de la classe 1A la saison dernière – a épinglé Tavayris Howard de Shepard en 28 secondes au premier tour, a épinglé Nolan Keenan de St. Rita au deuxième tour en 3:16, a obtenu une chute technique de 16-0 Will Holz de Deerfield en quart de finale et a battu Eamonn Boyle de Marist 8-1 en demi-finale.

“J’aurais aimé remporter le titre sur le tapis, mais c’est un tournoi amusant pour commencer la saison”, a déclaré Spinazzola. « Je connais beaucoup de gars qui sont ici, donc c’est plutôt cool. J’ai fait beaucoup pendant l’intersaison pour essayer de me préparer pour cette année. Je veux finir plus haut que l’an dernier. J’ai beaucoup travaillé sur le conditionnement, en faisant beaucoup de répétitions avec des poids plus faibles.

“L’année dernière, j’ai dû perdre beaucoup de poids, et c’était un peu trop. Cette année, je me sens beaucoup plus à l’aise et cela a fait une grande différence.

Un autre avantage de Spinazzola est de pouvoir s’entraîner contre Peotone 145 livres Ian Kreske, qui a terminé quatrième dans sa catégorie de poids samedi, derrière Kristian Meloy de Lincoln-Way Central.

“Nous nous battons beaucoup à l’entraînement”, a déclaré Spinazzola. « Nous nous rendons meilleurs. Je ne sais pas ce que je ferais sans Ian, parce que nos autres gars ont des poids beaucoup plus élevés ou qu’ils commencent tout juste comme lutteurs. Notre entraîneur [Philip Thome] nous a dans de nombreux tournois où nous luttons contre les écoles 2A et 3A, donc quand les séries éliminatoires 1A commenceront, nous serons prêts.

Alex Fernandez de Joliet Central travaille au-dessus de St. Austin Dangles de Rita dans la demi-finale de 120 livres au Joliet Central McLaughlin Classic à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Alex Fernandez de 120 livres et Charles Walker de 195 livres ont pris la troisième place pour Joliet Central.

“J’ai raté l’année dernière avec un bras cassé”, a déclaré Fernandez. “C’était dur à vivre. Je porte une manche sur mon bras quand je lutte maintenant, mais ça ne me dérange pas.

« C’était agréable d’obtenir une médaille à domicile. J’ai gagné mon dernier match de la journée et je me bats toujours pour lever le bras. J’étais content de pouvoir faire ça avec toutes les écoles ici.

Brian Farley de 113 livres et Jonathan Espinoza-Luna de 220 livres ont pris la troisième place pour Romeoville, tandis que Savion Essiet de 106 livres et Alan Amaya de 126 livres ont chacun pris la quatrième place pour les Spartans.

Max Becker de Lincoln-Way Central a terminé quatrième à 160, tandis que son coéquipier de Knight, Tim Key, a terminé quatrième à 170. Evan Welsh a pris la troisième place à 182, tandis que Colin Welsh a terminé quatrième à 285.