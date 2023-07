Knotty by Nature apporte des coiffures dreadlock au nouveau salon Elburn – Shaw Local

Jami Green, résidente d’Elburn, transforme sa passion de créer des dreadlocks pour ses amis et sa famille en une nouvelle entreprise.

Green, qui arbore le même type de dreadlocks, ou locs, qu’elle crée pour ses clients, est une locticienne spécialisée dans la croissance, l’entretien et le style des locs. Elle a récemment ouvert son salon Knotty By Nature au 309 Stetzer St. à Elburn où elle fabrique et vend également des bijoux et plus encore.

Jami Green est le propriétaire de Knotty by Nature à Elburn, un salon de coiffure spécialisé dans les locs. Green fabrique également des bijoux, du savon et des bandages pour les cheveux. (Sandy Bressner – [email protected])

« Je me souviens de m’être présenté chez cette dame en 2018 brisé et de vouloir avoir l’air différent et d’avoir plus de confiance ou quelque chose comme ça », a déclaré Green. « J’étais dans le coma depuis deux semaines et j’ai dit à Dieu que je ferais n’importe quoi, et la vie est courte alors faites tout ce qui vous fait vous sentir bien. J’ai transformé le sous-sol en magasin et je suis parti de là. J’ai obtenu une certification et j’ai appris à faire les locs un client à la fois et avant que je ne m’en rende compte, les gens m’appelaient pour faire leur travail.

Et bien que le changement puisse certainement être difficile, il est souvent nécessaire et peut produire une joie immense.

« La dame qui avait fait mes locs m’avait demandé ‘Pourquoi tu fais ça?’ et la plupart viennent ici parce qu’ils veulent changer », a-t-elle déclaré. «Ils veulent quelque chose de différent. Beaucoup de gens ont fait des changements dans leur vie, comme quitter un emploi ou commencer une nouvelle carrière. Une fille avait été dans une relation abusive et maintenant elle dit qu’elle se sent différente et a quitté cette relation. J’ai eu la chance de voir des choses intéressantes.

Peut-être que la chose la plus intéressante est de voir son propre reflet dans le miroir, de reconnaître ses propres changements et de savoir qu’elle a les talents pour aider les autres.

« J’ai eu une dame qui m’a appelé deux jours avant l’école qui voulait des locs pour sa fille qui est très précaire et ne veut pas commencer l’école avec les cheveux courts », a-t-elle déclaré. « J’ai réalisé que ce pauvre gamin ne voulait pas commencer la première année (du lycée) en regardant de cette façon, alors je savais que je devais le faire. J’avais l’impression que c’était vraiment important pour cet enfant, alors je l’ai fait et cela a pris 12 heures. J’ai mis ma vie de côté après qu’elle ait partagé cette insécurité et elle avait l’air incroyable quand j’ai eu fini. J’étais épuisé mais ça valait la peine de savoir que ce gamin se sent en confiance.

En tant que parent, Green peut vraiment sympathiser avec des clients mécontents.

« Je veux que cette fille de 14 ans puisse entrer à l’école en se sentant à l’aise », a-t-elle déclaré. « Que j’aie pu faire ça, les mettre à l’aise est un honneur. J’étais tellement honoré de faire ça. Je me sens tellement béni que quelqu’un ait pu venir me trouver et que je puisse en faire partie.

Les enfants ne sont pas les seuls à avoir des locs ces jours-ci et les raisons varient, allant de la déclaration de mode et du renforcement de la confiance à la facilité d’entretien des cheveux et à l’élimination de ces horribles mauvais jours de cheveux.

« J’ai rencontré une femme qui n’avait pas beaucoup de cheveux et ce qui lui restait était clairsemé », a-t-elle déclaré. «Elle était très peu sûre de commencer à obtenir des locs, mais au moment où elle est partie, elle était en larmes. Elle ne s’était pas sentie autant de cheveux et aussi en sécurité. Nous avons pris des photos avant et après et vous pouvez voir son cuir chevelu entre les locus, mais j’ai comblé toutes ces lacunes. J’ai ajouté de la plénitude et du corps qu’elle ne pouvait pas croire possible.

Sera Aniszewski de Montgomery est l’un des nombreux clients satisfaits de Green.

« Elle est géniale », a déclaré Aniszewski. « Elle prend son temps et elle est vraiment à l’écoute. Mes verrous restent bien plus serrés et je n’ai besoin d’entretien que deux fois par an. Quand je suis allée la voir pour la première fois, je ne la connaissais pas, mais maintenant je la considère comme une de mes amies. Si quelqu’un cherche des locs ou pour l’entretien, je leur transmettrais son affaire. Elle est merveilleuse.

Ceux qui connaissent peu les locs, mais qui cherchent à en savoir plus, sont invités à contacter Green qui a l’habitude de répondre à beaucoup d’entre eux.

« J’appelle cela un voyage et quand c’est quelqu’un qui n’a jamais eu de locs auparavant, il va vouloir poser beaucoup de questions sur la façon de les gérer et d’en prendre soin », a-t-elle déclaré. « J’ai eu des gens qui sont venus et qui ont juste fait quelques rangées dans le dos parce qu’ils sont encore un peu nerveux. Leurs cheveux doivent mesurer trois pouces de long mais je peux ajouter des cheveux humains ou synthétiques [hair] dans toutes sortes de textures et de couleurs.

Christina Reid de Rockford n’était pas sûre de pouvoir trouver quelqu’un qui pourrait l’aider, mais a vite découvert qu’elle n’aurait pas pu trouver une meilleure personne que Green pour se coiffer.

« Je ne m’en étais pas encore rendu compte, mais j’étais à un moment de ma vie où j’allais bientôt faire la transition vers une nouvelle carrière après avoir fait une chose pendant plus de 10 ans », a déclaré Reid. «Je me suis assis avec elle, ce qui a été une expérience formidable et amusante. Elle est tellement sympathique et même si nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant, nous nous sommes automatiquement entendus. Je me suis senti chez moi. Il m’a fallu huit heures pour me coiffer, mais ce n’était pas comme ça. Nous avons traîné, regardé la télévision et discuté.

Reid se sentait comme une nouvelle personne une fois que Green en avait fini avec elle.

« Peu de temps après l’avoir fait, je me suis senti comme une personne différente », a déclaré Reid. « J’étais plus confiant. Cela avait beaucoup de sens pour moi. »

Green fabrique des bijoux depuis bien plus longtemps qu’elle n’est locticienne, un passe-temps qui remonte à ses années de lycée à Oswego. Elle avait l’habitude de se rassembler avec des amis au parc avec sa grande boîte à pêche pour collecter des objets à transformer en bijoux. Elle ne savait pas que des années plus tard, elle ouvrirait sa propre boutique pour vendre ses créations uniques et créer des coiffures adaptées aux locaux.

« Je collectionne et fabrique des objets depuis que je suis jeune et je rêvais qu’un jour j’aurais une boutique et que quelqu’un porterait mes bijoux », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas deux choses qui se ressemblent. Tout ce que je fais est unique. Donc en ce moment je fais des locs et je fabrique toutes sortes de bijoux, des perles de verre aux perles de bois en passant par l’acrylique et les métaux. Et je fais des estampages personnalisés à la main sur du métal.

Et elle aide tous les types de personnes avec leurs locs, des policiers et des enseignants aux conseillers en toxicomanie et en alcool et aux étudiants.

« C’est incroyable les différents horizons de la vie qui ont franchi cette porte », a-t-elle déclaré. « Il y a des moments où je passe de quatre à 18 heures avec quelqu’un, et c’est le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, alors j’apprends à connaître mes clients. »

Pour plus d’informations, appelez Knotty by Nature au 630-800-6694.